10 let pohybu, který pomáhá: skvělá čísla i silný příběh

Aplikace EPP – Pomáhej pohybem oslavila deset let. A narozeninová image kampaň ukázala, že propojení pohybu, pomoci a silného brandingu může přinést výjimečný výsledek.

Zásah nad benchmarkem, výborné výsledky výkonnosti reklamy i pozitivní dopad na image a NPS značky – to vše potvrzuje, že EPP je po deseti letech nejen lovebrandem, ale také silným pilířem komunikace Skupiny ČEZ.

Emoce, autenticita a smysl

Kampaň s hlavním sdělením „10 let pohybu, který pomáhá“ staví na opravdových příbězích uživatelů, kteří aplikaci používají: běžkyně a maminky Denisy, triatlonisty a zaměstnance ČEZ Petra a komunitního týmu Sokola Zvole. Každý z nich ukazuje, jak jednoduché je propojit každodenní pohyb s pomocí konkrétním projektům.

Během deseti let prostřednictvím aplikace svým pohybem pomohlo již více než 810 tisíc přispěvatelů a Nadace ČEZ díky ní podpořila přes 3000 projektů napříč všemi regiony České republiky.

„EPP Pomáhej pohybem už deset let spojuje pohyb s možností podpořit dobrou věc. Chtěli jsme nejen připomenout, co všechno se díky této aplikaci podařilo, ale hlavně poděkovat všem, kteří se zapojují a pomáhají tím nejpřirozenějším způsobem – pohybem. To, že si sami mohou vybrat, kam bude jejich podpora směřovat, dává aplikaci ještě větší smysl. A pro Skupinu ČEZ je důležité být tím, kdo takovou pomoc umožňuje,“ říká Michaela Ziková, ředitelka útvaru marketing a sponzoring Skupiny ČEZ.

Spoty byly postaveny na krátkých improvizovaných rozhovorech bez detailního scénáře. Výsledkem tak je kampaň, která působí lidsky, uvěřitelně a přitom inspirativně. A lidé to ocenili, protože kampaň dosáhla rekordních hodnot indexu vnímání reklamy.

© ČEZ

Silný výkon napříč kanály

Kampaň probíhala od 5. května do 30. června 2025 napříč celým mediamixem: televize, tisk, venkovní plochy, rozhlas, online, sociální média i interní komunikace. Za kreativním konceptem stojí agentura Hullabaloo a režii zajistilo duo Mods.

TV spoty efektivně doplnily statické vizuály včetně online formátů.

Významnou roli sehrála také cílená komunikace na sociálních sítích, která využívala nativní video, krátké reels a obsah navázaný na skutečné příběhy z kampaně. Díky kombinaci těchto formátů dosáhla komunikace velmi silného zásahu napříč kanály a oslovila široké spektrum cílových skupin signifikantně nad běžným benchmarkem.

Důvěra, emoce a změna image

Měřené atributy kampaně ukazují výrazně pozitivní vliv na image ČEZ: lidé kampani rozuměli, líbila se jim a považovali ji za smysluplnou a unikátní. Téměř dvě třetiny diváků po jejím zhlédnutí deklarují lepší pochopení aplikace EPP i Nadace ČEZ.

Kampaň zároveň prokazatelně posílila důvěru ve značku ČEZ jako v moderního, férového a společensky odpovědného partnera. Přispěla ke zlepšení vnímání ČEZ jako lídra v online službách, partnera pro energetické poradenství i firmy, která „věnuje část zisku na dobro společnosti“. Všechny tyto oblasti zaznamenaly signifikantní nárůst mezi zasaženými vs. nezasaženými skupinami.

Zároveň byl doložen i pozitivní vliv kampaně na Net Promoter Score – tedy ochotu značku doporučit. Mezi zasaženými kampaní byl NPS statisticky výrazně vyšší.

EPP jako tahoun CSR komunikace

Z hlediska CSR pozice je EPP aktuálně nejčastěji zmiňovanou aktivitou v souvislosti s ČEZ. Aplikaci zná více než 40 procent Čechů, což ji činí nejznámější sportovní aplikací v ČR. Přes 80 procent z nich dokáže správně přiřadit její hlavní účel – tedy propojení fyzické aktivity s pomocí konkrétním projektům.

Výsledky ukazují, že znalost aplikace EPP významně zvyšuje pozitivní vnímání značky – nejen v oblasti dobročinnosti, ale i odbornosti, přístupnosti či férovosti. Právě v této kombinaci spočívá její největší síla – propojit sport, pomoc a značku do jednoho inspirativního příběhu.

© ČEZ