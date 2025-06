Značka Hisense se stala partnerem červnových fotbalových šampionátů v USA i na Slovensku

Pod sloganem „Prožijte ten moment“ spustila Hisense v květnu rozsáhlou marketingovou kampaň. Ta zahrnuje kombinaci tradičních médií, retailových a digitálních kanálů.

Hisense bude v Česku a na Slovensku viditelná na více než 50 billboardech, ve spotech na Evropě 2 a Radiu Kiss a na Slovenském rozhlasu.

Kampaň bude podpořena i rozsáhlou přítomností v prodejnách a online prostředí a to za využití globálních hvězd jako Mbappé, Messi, Halland či Cavani.

V Česku bude značka silně zastoupena na sportovních kanálech, včetně nového TV spotu, který poběží na ČT sport, platformě DAZN a dalších sportovních kanálech. Kampaň zahrnuje i venkovní reklamu ve formě Big boardů, LED ploch a speciálních CLV formátů v pražském metru, přičemž mezi nejvýraznější instalace patří Showcase vitríny a video tunel na přestupní stanici Můstek. Značka rovněž využívá mobilní formáty (longboardy) na tramvajích a autobusech v Praze, Brně, Zlíně a Plzni.

© Hisense

Podpora sportu a ambiciózní partnerství v USA a na Slovensku

Jedním z klíčových aspektů kampaně je podpora sportovních akcí. Hisense je oficiálním partnerem FIFA Club World Cup 2025, který se koná v červnu v USA. Značka bude zajišťovat technologická řešení pro VAR (videoasistenty rozhodčích) a podpoří šampionát pomocí vizuálů se světovými fotbalovými hvězdami.

FIFA Club World Cup 2025 začne 14. června v USA a potrvá až do 13. července 2025. Tento turnaj, poprvé v novém formátu s 32 týmy, se bude konat ve 12 městech napříč Spojenými státy – New Yorku, Los Angeles, Miami, Atlantě, Washingtonu, Dallasu, Cincinnati, Nashvillu, Orlandu, Charlotte, Seattlu a Filadelfii.

Na Slovensku se Hisense stala partnerem Mistrovství Evropy 2025 hráčů do 21 let (U21), které se zde koná poprvé v historii. Při prvních zápasech Slovenska proti Španělsku (11. června v Bratislavě) a Česka proti Anglii (12. června v Dunajské Stredě) představí značka své produkty ve speciálním VANu, kde se návštěvníci mohou zapojit do různých her a aktivit. Během těchto zápasů bude přítomen i ambasador značky Jan Koller, který se zúčastní prezentace a podpoří značení Hisense na místě.

Soutěže, promo akce a digitální podpora

Kampaň je doplněna o soutěž, ve které mohou účastníci vyhrát televizor s úhlopříčkou 100“, chytrou chladničku s displejem a oficiální míč FIFA CWC. Soutěž bude probíhat do 13. července 2025. Součástí marketingové ofenzivy je i cashback promo, které nabídne atraktivní výhody při nákupu vybraných produktů s návratem peněz až 50 000 Kč.

Digitální podpora v podobě online kampaně, zapojení Jana Kollera jako ambasadora značky a sociální média zajistí široký zásah napříč různými kanály a cílovými skupinami.