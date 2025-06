Triad Prague: šablony nestačí, je čas na kampaně, které zvednou ze židle

Agentura Triad oslavila na střeše Radosti nejen přestěhování do nového sídla. Také posílila tým a nastavila směr, s kterým chce narušit zaběhnutý řád reklamy.

„Ujasnili jsme si, co chceme tvořit, pro koho a proč i jak to zapadá do kontextu trhu. Výsledkem je silnější, strategičtější a sladěnější tým, který má odvahu dělat práci, jež hýbe nejen čísly, ale i lidmi,“ říká CEO agentury Triad Prague Petra Jankovičová v rozhovoru, jenž vznikl v rámci komerční přílohy Marketing & Media.

Jak vnímají lidé Triad fungující s novým sloganem „It’s moving“? Jak vznikají kampaně, které s pomocí emocí odolají „době generované“? A jak se dá podle expertů narušit zaběhnutý řád reklamy? Vše si můžete přečíst zde i v tištěném vydání MAM 25/2025, které vyšlo v pondělí 23. června.

Chcete o sobě dát vědět? Zařídíme vám, že budete v oborové komunitě vidět. Napište nám na [email protected].