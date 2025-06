SPP spustila letní kampaň, součástí je soutěž o energie na rok zdarma

Energetická společnost SPP zahájila v červnu mediální kampaň „Výhodně do aleluja“. Jejím cílem je posílit pozici českého zastoupení SPP jako spolehlivého dodavatele energií, který přináší jednu z nejvýhodnějších nabídek na trhu.

Nová kampaň SPP, jejímž tvůrcem je agentura Production Team, je multimediální – poběží v televizi, v online prostředí i na venkovních plochách po celé zemi. Její kreativní koncept stojí na sloganu využívajícím českou frázi „do aleluja“, která podle tvůrců vyjadřuje radost z toho, že jsou energie opět za skvělé ceny.

„Chceme představit SPP českým spotřebitelům a ta oslava nízkých cen a jistá míra nadsázky a humoru nás ve vybraném konceptu velmi zaujala. Přestože je naše značka na trhu už několik let, jako spolehlivého a férového partnera nás znají především firemní zákazníci. Rozhodli jsme se tuto znalost rozšířit i mezi zákazníky ze segmentu domácností a drobných podnikatelů. Proto jsme vsadili na styl komunikace výrazným, ale přitom pozitivně laděným způsobem,“ říká generální ředitel českého SPP Pavel Jaroš.

Nové produkty „Plyn výhodně do aleluja“ a „Elektřina výhodně do aleluja“ přinášejí garantovanou cenu obou komodit až do 31. 12. 2026. Nabídka je určena novým zákazníkům. Její výhodou je i 15denní lhůta po zahájení dodávky na rozmyšlenou, po kterou je možnost novou smlouvu vypovědět bez jakýchkoliv sankcí.

Soutěž o energie na celý rok zdarma

Součástí kampaně je i spotřebitelská soutěž „Energie na rok zdarma od SPP“, která bude probíhat od 13. do 30. června letošního roku. Do soutěže se mohou zapojit všichni dospělí obyvatelé ČR, kteří začnou sledovat profil SPP na Facebooku nebo Instagramu a vyplní jednoduchý formulář na webu www.spp.cz/soutez.

Vítěz, který bude vylosován 30. 6. 2025, získá zdarma elektřinu a plyn na jeden rok pro svou domácnost. Spotřeba nesmí překročit průměr o více než 20 procent oproti předchozím třem letům. Cílem celé kampaně i soutěže je motivovat spotřebitele k přechodu k SPP a zároveň podpořit povědomí o značce přes sociální sítě.

Soutěž o energie zdarma navíc bude spuštěna v pátek 13. června, kdy se koná první ze dvou koncertů Michala Davida v pražské O2 areně.

„Za každým velkým koncertem stojí silná energie – a tu mi letos pomáhá přinášet SPP Česko, exkluzivní partner mých koncertů. Díky SPP za důvěru, podporu a sílu, kterou společně přenášíme na vás – fanoušky. Tohle budou koncerty, na které se nezapomíná,“ napsal zpěvák na svém facebookovém profilu.