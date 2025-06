Podívejte se na nejvíce oceňované kampaně z Cannes Lions

Festival Cannes Lions ocenil ty nejkreativnější kampaně světa. MAM přináší výběr desítky nejúspěšnějších „sběratelů lvů“.

Podle Cannes Lions 2025 se kreativní společností roku stala WPP, sítí DDV Worldwide, nezávislou sítí roku skupina Serviceplan. Agenturou roku je Publicis Conseail, Paris, nezávislou agenturou roku Serviceplan Munich. Ocenění pro kreativní značku roku se stala Axa a Palme d’Or si odnesla Revolver, Australia.

A které práce patří k těm nejúspěšnějším?

AXA – Three Words od agentury Publicis Conseil, Paris pro AXA

Titanové grand prix, nejvyšší trofeje v kategoriích Direct a Creative Business Transformation a k tomu dvě zlata, čtyři stříbra a bronz má kampaň, která se nebojí měnit zavedený systém. AXA ve Francii rozšířila zákonem povinné pojištění domácnosti o tři zásadní slova – „a domácí násilí“. Obětem tím umožnila okamžitý útěk z nebezpečné domácnosti, včetně zajištění přepravy, ubytování i právní a psychologické pomoci. Strukturální změna v pojišťovnictví spustila debatu o tom, co všechno má pojištění chránit – a koho.

Caption with Intention od FCB Chicago pro Chicago Hearing Society, Rakish, AMPA

Titanového lva, tři Grand Prix, tři zlata a po dvou stříbrech a bronzech zásadní inovace v oblasti přístupnosti, která redefinuje způsob, jakým filmový průmysl pracuje s titulky pro neslyšící a nedoslýchavé. Systém vznikal během desetiměsíčního testování s komunitou neslyšících a byl navržen tak, aby zachycoval nejen co se říká, ale i jak se to říká – s důrazem na emoce, intonaci a náladu.

Vaseline Verified od Ogilvy, Singapore pro Unilever

Také titanového lva, dvě grand Prix, zlato, čtyři stříbra a bronz získala kampaň, která reagovala na virální, ale často nebezpečné „hacky“ s vazelínou na sociálních sítích. Značka se rozhodla vstoupit do dění a ověřovat populární triky vědecky. Ty bezpečné dostaly označení „Verified“ a tvůrci za ně získali odměny. Kampaň zaznamenala rekordní zásah a dokázala, že i tradiční značka může být důvěryhodným hlasem v digitálním světě.

The Best Place in The World to Have Herpes od Finch, Sydney pro New Zealand Herpes Foundation

Dvě speciální Grand Prix – For Good a Health & Wellness – spolu se zlatem a bronzem získala novozélandská kampaň, které se s nadhledem, edukací a využitím národní hrdosti se jí podařilo zbourat tabu kolem herpesu a zapojit tisíce lidí do otevřenější debaty o sexuálním zdraví. Díky Herpes Stigma Indexu a online kurzu nasbírali Novozélanďané přes 10 000 hodin zhlédnutí. Kampaň teď pokračuje i ve školách.

Lucky Yatra od FCB, Mumbai pro Indian Railways

Grand Prix, šest zlatých a k tomu stříbrného a bronzového lva má projekt, který ze frustrující formality nákupu jízdenek, jemuž se řada cestujících vyhýbá, udělal loterii. S využitím víry ve štěstí, hluboce zakořeněném v indické kultuře, tak povinnost otočila v příležitost. A indickým drahám přispěla k růtu tržeb o 34 procent.

Price Packs od Serviceplan Munich pro Penny

Grand Prix a smečku tří zlatých, tří stříbrných a dvou bronzových lvů pochytal německý řetězec Penny za kampaň Price Packs. V době, kdy inflace a dynamické cenotvorby rozkolísaly důvěru spotřebitelů, vsadilo Penny na radikálně jednoduchou myšlenku: obaly, které místo lákavého designu ukazují především jednu věc – stálou cenu. Tato cenová garance, vytištěná měsíce dopředu, se stala symbolem stability. Díky tomu se řetězec odlišil od konkurence a získal pozornost médií i zákazníků.

One Second Ads od Africa Creative DDB, Sao Paulo pro Budweiser

Grand Prix, zlato, dvě stříbra a bronz získala kampaň, která pomohla Budweiseru zaujmout Brazilce na TikToku. Jak vynikla v obrovském množství obsahu? Využila toho, že skuteční fanoušci poznají songy svých oblíbenců během jedné vteřiny. Vzhledem k tomu, na takovou dobu není třeba platit za licenci, využila ty nejpopulárnější písně. Kdo ji během vteřiny poznal, dostal kupón. A lidé se vraceli, aby uhodli všechny songy.

Haaland Payback Time od David New York pro Clash of Clans

Grand Prix a po dvou zlatech, stříbrech i bronzech si z Cannes odnesl projekt, který přilákal hráče do Clash of Clans díky jejímu dlouholetému fanouškovi, fotbalistovi Erlingu Haalandovi, jenž se také ve hře objevil jako první reální osobnost. Přitáhlo to nejen ty, kdo si ho oblíbili, ale hlavně ty, kterým jeho umění v žaludku. Byli pozváni, aby srovnali se zemí vesnici, kterou budoval přes deset let. Pomstu si vychutnalo 34,9 milionu lidí, kteří ukořistili 11,8 bilionu zlaťáků.

Preserved Promos od VML New York pro Ziploc

Grand Prix, zlato a po dvou bronzech a stříbrech získal projekt, který vyšel vstříc spotřebitelům pod ekonomickým tlakem. V USA reagoval na rostoucí využívání kuponů pro slevy na online kupony a fakt, že i tak 99 procent vydaných kuponů propadá. Ušlou příležitost ušetřit oživila kampaň tím, že obnovila jejich platnost přidáním Ziploc sáčků do košíku. Pomohla tak ušetřit i prodloužit životnost zakoupených potravin, posílit brand a rozšířit řady jeho zákazníků.

Phone Break – Dej si pauzu od mobilu od VML Prague pro Nestlé

V přehledu nemůže chybět ani letos nejúspěšnější česká kampaň, která získala vůbec první Grand Prix pro ČR. Projekt s odkazem na slavný slogan značky KitKat vyzýval lidi k tomu, aby na chvíli odložili smartphony a věnovali se přítomnému okamžiku. Série tří vizuálů získala nejvyšší ocenění v kategorii Outdoor a k tomu ještě přidala stříbro v kategorii Print & Publishing. Jak říkají Iva Welker a Jake Barrow z VML Prague v rozhovoru pro MAM, o uvedení kampaně se už hlásí další země.