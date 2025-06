Orea v letní kampani ukazuje skutečné emoce generované AI

Česká hotelová síť Orea Hotels & Resort spouští letní kampaň, která byla postavena na autenticitě zážitků – takzvaných Orea momentů. Emoce však nebyly zachyceny kamerou. Spot, za kterým stojí kreativní agentura Etnetera Motion, je celý generovaný umělou inteligencí s ručními korekcemi.

Kampaň odstartovala 2. června a opět vrací značku Orea na televizní obrazovky. Tentokrát na rozdíl od podzimu 2024 na stanice skupiny Nova (o nasazení se postarala mediální agentura Mindshare). Vedle toho se spot a vizuály objevují v online i tištěných médiích, v pražském metru, na čerpacích stanicích, ve fitness centrech, v čekárnách u lékaře a budou součástí řady soutěží.

Hlavní výzvou kampaně je sdělení: „Užijte si Óóókouzlující léto v Orea hotelech. Rezervujte svůj pobyt přímo na orea.cz.“ Kombinace emocí, autentických zážitků a důrazu na přímou rezervaci má za cíl nejen oslovit nové hosty, ale také posílit vztah s těmi stávajícími.

„Opět jsme výrazní. A opět jsme se rozhodli nechat mluvit samotné zážitky. Ty, které naši hosté milují a které se přirozeně staly signifikantními pro značku – naše svačinky nebo milovanou Lišku Elišku. Nově jsou na resortech pizza pece, pečeme i denně čerstvé pečivo,“ říká Monika Jančová, marketingová ředitelka Orea Hotels & Resorts.

„Právě Orea momenty tvoří páteř naší komunikace – ať už jde o svačinu na výlet, pizzu z pece nebo kávu od baristy. Nejsou to jednorázové efekty, ale mnoho malých detailů, které dohromady vytvářejí silný zážitek a vztah ke značce. A přesně to chceme spotem vyjádřit. To ÓÓÓ, které v reklamě poprvé pronese chlapec, se postupně promění v radostný prožitek celé rodiny – a to je emoce, kterou chceme přenést i na naše hosty,“ dodává.

Orea momenty – jako jsou svačina na cestu, signature káva od baristy, prosecco při snídani nebo sobotní sushi večery – se staly jedním z nejčastějších důvodů pozitivních hodnocení hostů. Jsou vnímané jako známky péče, promyšlenosti a nadstandardu.

„Soustředíme se na komunikaci přímé rezervace, což se nám daří a meziročně nám přímý kanál roste v dvouciferných číslech. Nejen tento fakt, ale i reakce hostů potvrzují, že právě tyto momenty mají silný dopad na loajalitu a rozhodování o pobytu. Letos proto očekáváme, že kampaně postavené na emocích a reálných zážitcích přispějí nejen k růstu rezervací, ale i k dlouhodobému budování vztahu veřejnosti s naší značkou,“ doplňuje Monika Jančová.