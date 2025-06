Energeťák Tiger boří klišé maturitních plesů s Lucou Brassim10x

Zpocené dlaně, kýčovité róby, nekonečné proslovy a… Luca Brassi10x? Nový spot na energetický nápoj Tiger od Made By Vaculik boří všechna tradiční klišé maturitních plesů novou verzí studentské hymny Gaudeamus Igitur, jejíž slova si mladí konečně zapamatují.

Starší generace mladé lidi často podceňuje a zpochybňuje jejich schopnost něco dokázat nebo dotáhnout do konce. Proto Tiger přišel s kampaní „Dokážeš všechno“, která má gen Z dodat sebevědomí a připomenout jim, že pokud si věří, dokážou opravdu všechno. Zní to jako klasická motivační kampaň? Ano. Ale jen do chvíle, než se podíváte na online video, které ji odstartovalo.

Maturitní ples je obvykle večerem, na který se vzpomíná hlavně kvůli trapným okamžikům. Značka Tiger z něj dokázala udělat nezapomenutelný vrchol středoškolských let. Spojením neslučitelného – ambasadora značky Luca Brassi10x se slovenskou legendou plnou energie Evou Mázikovou a českou herečkou Janou Paulovou vznikl nejenergičtější večírek, jaký kdy maloměstské kulturní středisko zažilo.

„Komunikace v oblasti energetických nápojů často vypadá podobně – podobné principy, opakující se vizuály. Věděli jsme proto, že chceme jít jinou cestou. Přijít s něčím, co vybočí z řady – co zaujme, překvapí, a hlavně působí autenticky. Naše nová kampaň cílí na generaci Z způsobem, který mluví jejich jazykem a reflektuje jejich pohled na svět,“ říká o kampani značky Tiger Dana Macáková, senior brand manažerka značky.

„Od začátku pro nás bylo klíčové, aby šlo o ryze lokální projekt, vytvořený speciálně pro české a slovenské publikum. Věříme, že právě lokální obsah má větší šanci navázat opravdové spojení s mladými lidmi, protože lépe rozumí jejich prostředí, humoru i kulturním odkazům. Nechtěli jsme jít cestou univerzálního mezinárodního sdělení, ale vytvořit něco, co bude rezonovat tady a teď. A právě díky tomu může být kampaň opravdu relevantní a silná,“ dodává Macáková.

Energie se má sdílet, a proto Tiger vyhlásil soutěž, aby takovou party mohl zažít každý. Ve hře je soukromý koncert Luca Brassi10x a další lákavé ceny nejen pro gen Z, například luxusní dovolená nebo Playstation.

„Když jsme od klienta dostali zadání a jméno ambasadora, se kterým máme pracovat, byli jsme v agentuře trochu zaskočení. Ale pak jsme zapojili naše gen Z křídlo a vznikl z toho tenhle velmi příjemný bizárek. Docela jsme se při jeho vymýšlení bavili, tak věřím, že je to ve výsledku i cítit,“ přibližuje pozadí kampaně Ivana Polohová, „associate creative director“ v Made By Vaculik.

Kampaň, která dokazuje, že s Tigerem dokážete všechno, nezná hranice – ani žánrové, ani geografické. Proto ji na Slovensku a v České republice uvidíte v různých online i offline formátech. A možná i na maturitním večírku vašich dětí.

