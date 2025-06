„Jdi po žluté“ s Májkou. Značka paštik spojuje v letní kampani turistiku s osvěžením v srdci Krkonoš

Značka paštik Májka míří na hory s novou letní kampaní „Jdi po žluté“, která propojuje lásku k horám s lahodnou svačinou. Cílem je inspirovat turisty k objevování krás české přírody a zároveň jim nabídnout ideálního parťáka na každou túru.

Zasloužená odměna na konci výletu

Po celé léto najdou turisté v okolí oblíbených horských boud v Krkonoších – Portášovy boudy, Lesní boudy a Kolínské boudy – samoobslužné stojany s paštikou Májka a čerstvým pečivem.

Tyto strategicky umístěné odpočinkové zóny přímo na žluté turistické trase se mají stát ideálním místem pro relax s výhledem na krkonošskou přírodu. Speciálně upravené foto zóny pak návštěvníkům umožní sdílet horské zážitky na sociálních sítích.

Na své si přijdou děti i horští nadšenci

Vrcholem kampaně bude Májka Rodinný Den v sobotu 26. července na „Portáškách“, kde si budou celé rodiny moci užít den plný zábavy. Děti mohou vyzkoušet výletní hru, zvířecí tunel nebo záhadné stanoviště „Májka naslepo“. Chybět nebude ani pikniková zóna s ochutnávkami, kreativní koutek a soutěže o atraktivní ceny.

Kampaň je doplněna i limitovanou kolekcí merche, která Májku představuje jako ideálního parťáka na túry. Pro fanoušky jsou připravena trička s horským motivem, sběratelské odznáčky, pikniková deka nebo stylový klobouček. Kdo se zapojí do letních soutěží na sociálních sítích a v médiích, může si odnést některý z těchto stylových kousků.

© Hamé

Společně pro hezčí hory

Nová kampaň Májka jde daleko za rámec komerčních aktivit. Značka se aktivně zapojuje do péče o české hory a stává se tak partnerem Krkonoš. Dne 25. července se Májka připojí k tradičnímu nočnímu výstupu na Sněžku v partnerství s Klubem českých turistů. Její podpora se však neomezuje jen na tuto akci; Májka finančně přispívá na značení turistických tras a údržbu horské infrastruktury.

Navíc v rámci iniciativy „Čisté hory“ instaluje dodatečné odpadkové koše na vybraných trasách, čímž aktivně přispívá k udržení čistoty a krásy našich hor. Májka tak dokazuje, že ji zajímá nejen to, co máte na talíři, ale i to, v jakém prostředí si to užíváte.

V rámci kampaně přichází Hamé s novinkou. Oblíbená Májka bude nově v praktické kapsičce (doypacku). Stačí otevřít, zmáčknout a přímo nanést na pečivo – žádné nabírání, žádný nepořádek. Díky speciálnímu uzávěru navíc nemusí být paštika v chladu.