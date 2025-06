Harsh a Simona Hede založili agenturu Oh so Harsh!

Slovenská copywriterka Simona Hede a indický art director Harsh Hede založili pražskou agenturu, která se stará o klienty z USA, Indie a Francie. Teď k nim chce přidat i ty z Česka.

Agentura Oh so Harsh! sídlící na Malé Straně chce sázet na autenticitu a work-life balanc. „Všichni se potýkáme s tím, jak skloubit práci a soukromí a jak se v dnešní době ze všeho kolem nezbláznit. Sama jsem si prošla vyhořením poté, co jsem po čtyřech letech opouštěla DDB Prague. Vlastní agentura, a ještě k tomu s manželem, byla tak dvojitou výzvou, jak začít znovu, lépe a hlavně udržitelně,“ uvádí Simona Hede.

„Věříme, že ty nejlepší nápady vznikají, když i jako profesionálové umíme zůstat sami sebou a vytvořit dobrou atmosféru,“ dodává.

Simona Hede (původně Luteránová) pracovala v agenturách Wiktor Leo Burnett v Bratislavě a DDB Prague. Získala přes desítku ocenění z kreativních soutěží včetně Zlatého pera 2022 pro nejlepší textařský počin za očkovací kampaň pro Prahu. Má zkušenosti s klienty jako McDonald’s, Mars, Komerční banka, Volkswagen, Národní divadlo Brno, Masarykova univerzita, GrandOptical, CZC, mBank, Orange SK či Rossmann.

„Ze všeho nejvíce si ceníme čas. Jak náš, tak i našich klientů. Proto jednáme narovinu a snažíme se efektivně dobrat k řešení, co nadchne obě strany. Extrémně konkurenční prostředí v Indii, kde vás do hodiny může nahradit stovka jiných uchazečů, mě naučilo rychle se adaptovat a nenechat se ničím zaskočit,“ říká Harsh Hede.

Harsh Hede začínal v Leo Burnett India, kde mimo jiné pomohl uvést na trh Spotify. Jako set designer a art director pracoval pro Ted Talk India, Netflix a několik bollywoodských produkčních společností. Na českém trhu působí už pět let. Má zkušenosti z agentur Mark BBDO, Ogilvy a VML, kde tvořil pro značky jako Tesco, Snapchat, Frosta, Levis, Czech Tourism, Ford či MSD.