Časy se mění, The Times zůstávají, říká kampaň k 240 letům novin

S bujením dezinformací je potřeba kvalitní žurnalistiky, upozorňuje kampaň novin The Times a The Sunday Times, která těží z jejich dlouhé historie.

V době přesycené dezinformacemi záleží na důvěryhodném zpravodajství. Na svých webech na to upozorňují prakticky všechny velké tituly ve světě i v Česku, hledají tak zároveň předplatitele, kteří svými penězi pomáhají kvalitní novinařinu udržet.

Zdůrazňuje to i nová kampaň k 240 letům britských novin The Times a The Sunday Times. Spolu s jejich marketingovým týmem komunikaci připravila dedikovaná kreativní agentura vydavatelství News UK Pulse Creative, jež je součástí T&P a VML.

Spoty i vizuály využívají dlouholeté historie novin a výstižně připomínají historické události zrcadlící se v aktuálním dění. Ať už jde o krymskou válku z let 1853 až 1856 a už déle trvající aktuální ruskou válku na Ukrajině, nebo „černou středu“ na londýnské burze v roce 1992 a letošní „oranžovou středu“, kdy americký prezident Donald Trump zavedl tarify, které rozvířily globální ekonomiku.

„Jen díky podpoře našich věrných předplatitelů můžeme přinášet důvěryhodnou kvalitní žurnalistiku. Už 240 let jsou naši reportéři na místě dění, u zdrojů příběhů a odhalují fakta. Času se mění, The Times zůstávají,“ uvedla ke kampani Tracy Yaverbaun, generální ředitelka Times Media.

Výkonný kreativní ředitel Pulse Creative k tomu dodal: „V době ‚fake news‘ a dezinformací tato kampaň oživuje unikátní historii důvěryhodné novinařiny The Times a The Sunday Times.“

Kampaň se objevuje na sociálních sítích, VOD platformách, v kinech, na venkovních nosičích i v rozhlasu. Navazuje na měsíc starý úspěch na Press Awards, odkud si Times Media odneslo 13 trofejí včetně deníku roku a nedělních novin roku.

Vizitka kampaně

Klient: Times Media – The Times a Sunday Times

Agentura: Pulse Creative

Výkonný kreativní ředitel: Russel Ramsey

Kreativa: Ben Hayward, Ben RUmble

Design direktor: Ellie Littlemore

Motion design: Simeon Tennant

Editoři: James Littlemore, Dave Shepherd

Art: Ben Sales

Ředitel strategie: Thom Pickering

Account direktor: Vivian Pecino

Media manažer: Jim Vander Meersch

Ředitel plánování: Devon Campbell

Ředitelka produkce: Agnes Szyperek

Postprodukce: Stone Dogs