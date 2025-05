Že B2B nemůže být kreativní? Kampaň Spreadbeats oslnila na ADC Awards, One Show i Clio Awards

Po sbírce lvů z Cannes Lions sbírá další globální uznání B2B kampaň Spreadbeats od FCB New York pro Spotify. Kdo další uspěl?

Nejlepší kampaň už 104. ADC Annual Awards, top projekt na The One Show a k tomu čtyři Grand trofeje z Clio Awards sesbírala kampaň Spreadbeats pro Spotify od newyorské agentury FCB, která se i díky tomu stala nejlepší agenturou podle všech tří soutěží.

Hudební video, které už loni stihlo sesbírat Grand Prix, dva zlaté, tři stříbrné a tři bronzové lvy na Cannes Lions, je kompletně vytvořené z excelových tabulek mediálního plánu, jaký Spotify posílá svým klientům. Milou, i když náročně vytvořenou, retro grafikou doprovázenou skladbou Shiver od Johna Summita ukázalo video plánovačům, jak se můžou posluchači cítit u kampaní na Spotify.

Na ADC Annual Awards Agency FCB New York sesbírala celkem tři nejvyšší ocenění za jednotlivé kategorie, 13 zlatých kostek, deset stříbrných, sedm bronzových a šest čestných cen. FCB Global se stala sítí roku a značkou roku Spotify. Jako top klient z neziskového sektoru pak byl oceněn Světový fond na ochranu přírody. Jako produkční společnost roku bylo oceněno Zombie Studio Sao Paulo. Kompletní výsledky si můžete projít zde.

Za designérský tým roku byl oceněn The New York Times Magazine. Uspěl především s titulní stranou k tématu „whitewashingu“, které rozebíralo postup amerických úřadů a soudů proti pozitivní diskriminaci a úsilí o zvrácení pokroku v oblasti občanských svobod. Další úspěchy sklízely ilustrace k článkům Sama Andersona o lásce i zármutku díky zážitkům s jeho psem, nebo reportážní fotografie z evakuace těžce raněných či nemocných z Gazy.

Na The One Show se sítí roku stala také FCB Global a značkou roku Spotify, jako nezávislá síť byla oceněna Serviceplan Group a jako nejkreativnější holding Interpublic. Jako in-house agentura vyhrála Apple Vupertino, jako klient roku AB InBev a jako zadavatel z neziskového sektoru Change the Ref. Produkční společností roku se stala Bro Cinema Lisbon.

Poprvé pak byla udělena ocenění pro průkopníky ve využívání AI. Získaly je za osobnosti kreativní ředitelka Leilanni Todd z Newyorské univerzity, za agentury Monks a za značky Coca-Cola.

Kompletní výsledky si můžete prohlédnout zde. Najdete mezi nimi i kampaň A Piece of Me od Dentsu Creativ Amsterdam, za níž získal speciální ocenění CMO Pencil Dave Frauenfelder, viceprezident pro značku, marketing a sponzoring u operátora KPN. Kampani se podařilo zvýšit povědomí o online „shamingu“ mezi generací Z v souvislosti se sextingem. Už má také mimo jiné Grand Prix z Cannes Lions za kreativní strategii.

Z Clio Awards, jejichž kompletní výsledky najdete zde, si ze speciálních ocenění vedle FCB New York odnáší to za nezávislou agenturu roku Serviceplan Germany, za síť roku Ogilvy, za klienta roku Heineken a za produkční společnost roku Prettybird.

Další speciální ocenění „Clio Breakthrough Award“ získala influencerka Jools Lebron, která svým příspěvkem na sociální sítě o tom, jak je dobré být v práci „very demure, very mindful“, spustila neuvěřitelnou virální vlnu a získala díky tomu spolupráci s několika značkami.