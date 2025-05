Z audia do obýváku. Niceboy v nové kampani potvrzuje růst v segmentu domácích spotřebičů

Od začátku roku jsou spotřebiče do domácnosti nejrychleji rostoucí kategorií značky Niceboy. Kampaň „Tvůj styl, tvůj domov“ podtrhuje nový směr komunikace a ukazuje, že stylový a funkční design může být dostupný pro každého.

„Spotřebiče do domácnosti jsou naší nejrychleji rostoucí produktovou kategorií od začátku letošního roku. Jasně to ukazuje, že naše produkty pro domácnost si nacházejí své pevné místo na trhu a získávají si stále větší oblibu. Ačkoliv nás lidé dosud vnímali především jako špičku v oblasti audia, segment domácích spotřebičů bereme jako klíčovou oblast dalšího rozvoje. Naším cílem je vybudovat i zde stejně silnou pozici, jakou máme v hudebním světě,“ prozrazuje Michal Čarný, CEO Niceboy.

Přestože Niceboy v oblasti domácích spotřebičů působí teprve několik let, už nyní sklízí výrazné úspěchy. Vysavač Niceboy Hurricane H7 se stal vítězem soutěže Heureka ShopRoku 2024 v kategorii Vysavač roku – a to nejen v Česku, ale i na Slovensku. Robotické i tyčové vysavače značky se pravidelně umisťují na předních příčkách nezávislého testování dTestu, který je nezávislou a největší českou spotřebitelskou organizací.

„Vidíme jasný posun – produkty Niceboy do domácnosti se začínají prosazovat, a to nejen u zákazníků, ale i v odborných hodnoceních. V naší květnové kampani chceme ukázat, že máme v této oblasti co nabídnout. Cílem je mimo jiné představit naši filozofii, že domov by měl být především odrazem osobnosti každého z nás,“ vysvětluje Kristýna Rakovská, marketingová ředitelka značky Niceboy.

Pro kampaň byly vytvořeny speciální rádiové spoty, které v průběhu května 2025 uslyší posluchači rádií na stanicích Frekvence 1, KISS a RockZone. Kampaň zahrnuje také outdoorreklamu i digitální formáty včetně online spotů. Hlavními hrdiny kampaně jsou oceňovaný tyčový vysavač Niceboy Hurricane H7 topinkovač Niceboy Cruncher C4 a fén NiceboyAirSonic PRO v populární rosegold barvě.

Vedle spotřebičů a audiotechniky stojí Niceboy také za inovacemi v oblasti chytrých plateb Niceboy Pay – například prostřednictvím platebních náramků a prstenů. Dlouhodobou vizí značky je vytvářet moderní a stylové technologie pro každodenní život. Produkty Niceboy ukazují, že funkčnost a design mohou jít ruku v ruce – a to dostupně, jednoduše a pro každého.

Vizitka kampaně:

Kreativní agentura: Niceboy (inhouse)

Kreativec: Jáchym Jakeš (Jumping Jacks)

Značka: Niceboy

Mediamix: online, radio, PR, OOH

Kreativní šéfka: Kristýna Rakovská

Copywriter: Klára Vahala

Grafický designér: Jan Havelka

In house producer: Martin Macoun

Production house: weare

Executive producer: Michael Šroubek

Režisér: Jakub Dohnálek

Postproduction: Filip Maryško

DOP: Honza Kolář

Sound design: Matěj Buriánek

Hudba: Matěj Buriánek

PR agentura: My.cz