Tady a teď, Generali Česká rozjela s Fatboyem Slimem kampaň s novým globálním konceptem

Skupina Generali s kampaní od britské VML spouští nový koncept „Tady a teď“, reaguje na změny vnímání jistot a záruk.

Ikonická devadesátková skladba Right Here, Right Now od producenta Fatboye Slima zaznívá v novém komunikačním konceptu „Tady a teď“. Pro skupinu Generali ho vytvořila agentura VML.

Nový koncept reaguje na změny ve vnímání jistot a záruk v dynamickém světě a navazuje také na dosavadní směřování značky, která cílí především na každodenní budování dlouhodobých vztahů s klientkami a klienty. Aktualizací prošel i vizuální styl Generali využívající ručně psanou typografii.

„Naše kampaň staví na přesvědčení, že jistá budoucnost se nerodí z plánů, ale z činů, které děláme dnes,“ říká Monika Otradovcová, marketingová ředitelka Generali České pojišťovny, a dodává: „Generali je tu proto, aby lidem pomáhala dělat správná rozhodnutí v přítomnosti – a tím jim pomáhala tvořit budoucnost, jakou si přejí.“

Do rytmu hudby dynamicky sestříhané spoty plné civilních momentek lokalizovala pro Generali Českou pojišťovnu pražská VML. Kampaň se objevuje od 5. května v televizi a digitálu. Zapojí se i bannery a brandingová reklama v online médiích a na sociálních sítích.

O mediální plánování a nákup se stará agentura Dentsu X a iProspect ze skupiny Dentsu.

Vizitka kampaně

Klient: Generali – Generali Česká pojišťovna

Kreativní koncept: VML UK

Strategie: VML UK

Lokalizace: VML Czechia

Copywriting: Jan Bárta

Art: Radek Švorčík

Account management: Kateřina Kvapilová, Brigita Paluchová

Média: Dentsu X, iProspect

Nasazení: od 5. května

Mediamix: TV, online, social