Připravená k polibku, provokuje vtipná OOH kampaň na přenosné bidety

Tabu intimní hygieny prolamuje s nadsázkou OOH kampaň od berlínské agentury Joan pro značku Bidetlity.

Co vám připomínají rty našpulené k polibku? Přesně s tím dvojsmyslem si hraje kampaň „So clean you can kiss it“ od agentury Joan Berlin pro brand Bidetlity a jeho přenosné bidety.

Vedle vtipného přilákání pozornosti k produktu, udržitelnějšího než toaletní papír, plní kampaň podle značky další účel – „prolamuje tabu osobní hygieny a oslavuje její krásu“.

„V agentuře od první chvíle pochopili, že nám nejde jen o reklamu, ale také o odstranění zastaralého pohledu na intimní hygienu a studu spojeného s tabuizovaným tématem. Kampaň má v sobě naši společnou vizi – je provokativní, chytrá a nepřehlédnutelná,“ uvedla šéfka značky Bidetlity Corinna Jänsch

„Nechtěli jsme jen pozornost, ale také rozproudit debatu,“ doplňuje Samy Kouatli, ředitel pro klientské služby Joan Berlin, a pokračuje: „Proč v německu pořád používáme toaletní papír a přijde nám to čisté? A proč je pro nás tak těžké mluvit otevřeně o tom, co se děje ‚tam dole‘?“

Kampaň se zatím objevuje na billboardech a velkoplošných plakátech po Berlíně a Hamburku. Doprovází ji také komunikace na sociálních sítích, do níž se zapojil influencer a DJ Sergec.

Vizitka kampaně

Klient: Bidetlity

Agentura: Joan Berlin

Executive creative director: Kirsty Hathaway

Group creative director: Manuel Iljitsch

Client service director: Samy Kouatli

Strategy director: Hinrich Wittern

Creative director: Justin Pettit, Jess Hoppe

Copywriter: Christine Jensen, Franziska Kaul

Art director: Thorbjørn Liljegren

Strategie: Thijs Dankers

Fotografie: Megan Courtis, Antonio Pedro Prata Vaz Afonso