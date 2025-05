Představ si svět bez hokeje! Kaufland „poslal do hry“ Gudase, Kolečka i Vignerovou

Dokážeš si představit svět bez hokeje? To je otázka, která se stala mottem nového televizního image spotu, který v době mistrovství světa v Dánsku a Švédsku představila společnost Kaufland. Upozorňuje tak na své úzké propojení s českým hokejem, k jehož zásadním podporovatelům patří.

Nový spot poběží v květnu a červnu na obrazovkách hlavních českých televizních stanic. Je dílem kreativního týmu okolo scénáristy Petra Kolečka, režiséra Vladimíra Skórky a producenta Dana Strejce, kteří stojí mimo jiné i za kultovním seriálem z hokejového prostředí Lajna.

Všichni aktéři spotu, kteří se – každý po svém – potýkají s představou světa bez hokeje, v něm hrají sami sebe. Ať už jde právě o Kolečka a jeho manželku, herečku a modelku Anetu Vignerovou (pro oba to byla první společná zkušenost před kamerou), filmového a televizního režiséra Jana Hřebejka nebo hokejistu Radko Gudase.

„Jestli je Čechům něco vlastní, tak je to humor. A jestli jsou Češi něčím ve světě známí, je to hokej. My jsme se v našem spotu chtěli s nadsázkou zamyslet nad tím, jestli by to vlastně Češi bez hokeje zvládli. Věřím, že svět, kde naši aktéři hrají sami sebe, bude diváky bavit. Osobně jsem moc rád, že jsem byl u toho, když Jan Hřebejk hraje a nerežíruje. Ono to asi nebude tak často,“ uvedl producent Dan Strejc.

Podle Kolečka nebylo zpočátku jednoduché přimět hokejistu s pověstí drsňáka vcítit se do role – měl se totiž před kamerou rozplakat. To přiznal i Radko Gudas. „Není to o tom, že bych nebyl citlivý. Ale na pláč moc nejsem. Myslím, že naposledy jsem se rozplakal u filmu Zachraňte Willyho!,“ vyprávěl aktuální mistr světa v hokeji při představení spotu společností Kaufland.

Její podpora českého hokeje zahrnuje všechny kategorie od mládeže přes místní kluby, univerzitní hokej, ženský hokej, parahokej až po mužskou reprezentaci a neomezuje se jen na klasický sponzoring. Řada hokejových projektů Kauflandu se zaměřuje i na výchovu a kultivaci hokejového prostředí, jako například kampaň Tak určitě!, která aktuálně běží na obrazovkách ČT.

„Chtěli jsme ukázat, že naše spojení s českým hokejem je natolik blízké, že si svět bez hokeje už nedokážeme – a ani nechceme – představit. Spotem chceme nejen pobavit v období hokejového šampionátu, ale také poukázat na to, že úspěchy českého hokeje napříč kategoriemi by nepřišly bez podpory partnerů, státu nebo samospráv, ale i zapálených lidí, kteří hokeji dávají svůj čas a energii,“ popsal motivaci společnosti Kaufland k této kampani marketingový manažer Filip Šlampa.