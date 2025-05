ČSOB a Mastercard odměňují v kampani mladé za krok k finanční dospělosti

Oslavit osmnáct let ještě neznamená stát se finančně dospělým. Právě proto spouští ČSOB ve spolupráci s Mastercard kampaň Účet na rozjezd. Je zaměřená na těžkosti finančního osamostatnění a cílí na mladé lidi ve věku od 18 do 26 let.

Mladým má pomoci zvládnout první kroky k samostatnosti v oblasti nakládání s penězi nebo zhodnocení úspor. Vedle účtu s moderními funkcemi mohou noví klienti získat odměnu až 3000 Kč.

„Víme, že začátek dospělého života bývá finančně náročný. Náklady rostou, rodiče už všechny účty nezaplatí a peníze často mizí rychle po výplatě. Proto přicházíme s iniciativou, která mladým pomůže rozjet se s větší jistotou. Za založení našeho účtu pro mladé získají atraktivní benefit, vedle toho je provedeme hned několika možnostmi, jak začít peníze zhodnocovat,“ říká Martin Procházka, ředitel pro oblast retailové klientely ve skupině ČSOB.

Kampaň běží od 1. května do 30. června 2025. Každý, kdo si v tomto období založí nový bankovní účet, a přitom splňuje věkovou hranici, může během následujících 12 měsíců čerpat odměnu. Za každý měsíc, kdy alespoň pětkrát zaplatí kartou, dostane nový klient 250 Kč, dohromady tedy až 3000 Kč.

Nezáleží přitom na tom, zda zaplatil fyzickou kartou nebo mobilem, hodinkami či třeba platebním prstenem. Účet na rozjezd má však za úkol ukázat klientům také několik možností, jak mohou v rámci skupiny ČSOB peníze začít zhodnocovat. Například za sjednání investičního účtu u Patria Finance získají 3000 Kč na poplatky za obchodování.

„Mladí lidé dnes přemýšlejí o financích jinak – chtějí mít vše rychlé, jednoduché a peníze dostupné kdykoli z mobilu, hodinek nebo prstenu. V Mastercard podporujeme moderní způsoby placení, které poskytují větší svobodu a jistotu při budování finanční samostatnosti. Věříme, že právě díky technologiím mohou mít finance pod kontrolou a víc se soustředit na to, co je v životě opravdu důležité,“ navazuje Pavla Císařová, marketingová ředitelka společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko.

Kampaň pokrývá všechny online komunikační platformy, hlavním těžištěm jsou YouTube, Instagram a TikTok, kde využívá sílu vybraných influencerů. O kreativu se postarala agentura Darwin & The Machines, produkci zajistila agentura Darq Studio.

„V sérii tří video spotů sledujeme zástupce GenZ, kteří se podivují nad tím, jak rychle utratili své peníze. Právě v ten moment přichází bankéřka s jasným řešením. Mladí vnímají ČSOB jako stabilního parťáka, který jim rozumí, a přesně na tom v kampani stavíme. Chceme být autentičtí, ale zároveň zaujmout díky lehké nadsázce,“ komentuje reklamu Martina Nováková, která má v ČSOB na starost exekuci a strategii digitálních kampaní.

© ČSOB

Účet na rozjezd je dalším krokem v dlouhodobé strategii ČSOB cílené na mladou generaci, jejíž součástí je v posledním roce například partnerství s festivalem Beats For Love nebo Univerzitní ligou ledního hokeje.

„Přinášíme studentům výhody, které propojují svět financí, sportu i zábavy. Slogan ‚Jdeme mladým naproti‘ tak banka naplňuje nejen v produktech, ale i v přístupu a komunikaci,“ doplňuje Nováková.

Vizitka kampaně

Klient: ČSOB

Kreativa: Darwin & The Machines

Produkce: Darq Studio

Mediamix: online

Nasazení: od 1. května do 30. června 2025