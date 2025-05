„Nemusíte být odvážní, když víte, co děláte,“ říká Penta Fund investorům v nové kampani

Kreativní koncept od slovenské agentury Call Crispy odkazuje na dosavadní výsledky Penty.

Po loňském vítězství v tendru přichází agentura Call Crispy s kampaní pro Penta Fund, ve které představuje jeho dlouhodobý kreativní koncept a positioning. V kampani říká, že přestože jde o novou značku, investoři se nemusí bát svěřit jí své peníze.

© Penta Fund

„Penta Fund teprve začíná, ale už teď má za sebou třicet let výsledků,“ říká Kristína Labajová, stratég z agentury Call Crispy.

„Investujete totiž do firem, které dlouhodobě fungují: Dr. Max, Fortuna, Penta Hospitals a také do projektů Penta Real Estate, mezi které patří třeba ikonický pražský projekt Masaryčka. Investování do Penta Fund tedy není krok do neznáma, ale sázka na to, co znáte,“ doplňuje Labajová.

© Penta Fund

Právě firmy ze skupiny Penta se staly ústředním bodem kampaně. Ve spotu i klíčových vizuálech se pomocí mikroscén z jednotlivých firem zobrazuje investiční přístup Penty. Ukazuje tím svou inovativnost, šíři portfolia a dlouhodobou vizi.

„V kampani jsme chtěli nastavit dlouhodobý a unikátní look. Nakonec jsme se spolu s režisérem Pepem Ehrenbergerem rozhodli pro černobílý styl jako hlavní vizuální prvek. Ten nám pomáhá ve spotu i vizuálech zdůraznit to nejdůležitější,“ vysvětluje Michaela Stanová, kreativní ředitelka Call Crispy.

Hlavní sdělení kampaně „Nemusíte být odvážní, když víte, co děláte“ podporuje i minimalistický set design. „Díky tomu ve spotu opravdu vynikne, že jeho protagonisté z různých odvětví přesně vědí, co dělají,“ dodává Stanová.

© Penta Fund

„Zadáním bylo vytvořit videospot, který odpovídá charakteru samotné Penty a fondu – jistota, údernost, nadčasovost, profesionalita a jasná vize. Myslím, že se tento záměr podařilo skvěle naplnit,“ říká Kateřina Heythumová, marketing specialist v Penta Fund.

„Vznikla kampaň, která Pentu neidealizuje, ale ukazuje ji přesně takovou, jaká je. Není třeba nic přikrášlovat – stačí znát její historii a výsledky,“ uzavírá Kateřina Heythumová.

Spot vznikl ve spolupráci s produkcí Playground13. Kampaň běží v Česku a na Slovensku v online prostředí, PR a tisku, během roku ji doplní i další mediatypy.

Vizitka kampaně

Klient: Penta Fund (Kateřina Heythumová)

Agentura: Call Crispy

Creative director: Michaela Stanová

Strategist: Kristína Labajová

Art director: Marek Duška

Copywriter: Barbora Nevolníková, Michaela Stanová

Account manager: Lisa Koryakina, Martin Kukoľ

Produkce: Playground13 (Kristína Kijacová, Juraj Darida)

Režie: Peter Ehrenberger

DOP: Tomáš Šťastný

Fotograf: Miňo Debnár

Mediální agentura (CZ): Dentsu (Barbora Bulková)

Mediální agentura (SK): Media and Digital Services (Roman Kollar)