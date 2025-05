Mora slaví 200 let kampaní s třemi generacemi žen rodiny lyžařky Kateřiny Neumannové

Mora letos slaví jubilejních 200 let existence a při této příležitosti představuje novou kampaň, jejíž tváří se staly tři generace žen z rodiny Neumannových – lyžařka a ambasadorka značky Kateřina Neumannová, její dcera Lucie a babička Zdena.

Kateřina Neumannová se letos tradičně zúčastní i Lipno Sport Festivalu, jehož je zakladatelkou i ředitelkou, a kde opět nebude chybět ani Mora. Také na Lipně se totiž značka letos v srpnu chystá slavit své dvousetleté narozeniny.

Vaření jako součást aktivního života

Kateřina Neumannová je důkazem toho, že i zastánci dynamického životního stylu můžou připravovat kvalitní domácí pokrmy. Na talíři má pak Kateřina nejraději čerstvé suroviny a jejich jednoduché zpracování.

„Baví mě připravovat kvalitní maso, které upeču nebo podusím, a k tomu jednoduchou přílohu – salát, brambory nebo rýži,“ uvedla Katka.

V kuchyni si Katka zakládá na poctivé přípravě, při které se snaží dobře využít každou minutu.

„Musím totiž sportovně přiznat, že i když vařím, není to úplně můj koníček. Asi je to tím, že bych na vaření potřebovala víc času, který ale nemám. Proto se snažím být alespoň co nejvíc efektivní,“ dodala Katka s úsměvem.

© Mora

Nová generace, nové inspirace

Její dcera Lucie si našla k vaření cestu díky vlastní iniciativě a sociálním sítím, kde čerpá nápady na nové recepty. V kuchyni dává Lucie přednost moderním a spíše lehkým pokrmům. Oblíbené jsou u ní především těstoviny a zdravé snídaňové kaše.

„Ke zdravému stravování mě máma vedla od malička, ale nevyhýbám se ani sladkým dezertům. Miluji například tvarohovou bábovku, kterou připravuji podle jednoho z tradičních receptů,“ tvrdí Lucie, pro kterou vaření není jen nutností, ale také zábavou. Koneckonců svědčí o tom i její profil na Instagramu, kde ráda sdílí své kulinářské výtvory a snaží se motivovat více než sto dvacet tisíc svých sledujících k zdravému životnímu stylu.

Rodinné tradice a společné chvíle

Osvědčené a klasické postupy přináší do kuchyně Neumannových jednoznačně babička Zdenka. A tajný rodinný recept? Podle ní sice bohužel nic takového nemají, ale na lásce k tradičním jídlům se shodnou všechny. „Máme moc rády třeba telecí maso pečené na kořenové zelenině, které si spolu dopřáváme pravidelně,“ říká Zdenka.

Společná vášeň pro kvalitu

„Všechny tři generace Neumannových jednoznačně spojuje také důraz na kvalitní suroviny, pečlivý výběr ingrediencí a spolehlivé kuchyňské vybavení. Právě proto si vybraly českou značku Mora, která jim nabízí vše, co dnešní moderní i tradiční kuchařky potřebují – od multifunkčních trub až po výkonné varné desky,“ uvádí tisková zpráva.

„S pomocí značky Mora zvládám vařit rychle, jednoduše a spolehlivě, což je pro mě v každodenním rytmu opravdu důležité,“ shrnuje na závěr svou zkušenost Kateřina.

© Mora