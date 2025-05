Do Prahy jako „nejopilejšího města na světě“ vyráží britská kampaň za lepší dovolenou

Se stereotypem dovolené mladých „borců“, kteří vyrážejí hlavně za alkoholem, bojuje cestovka First Choice s neziskovkou CALM a Ogilvy PR.

Každý, kdo se pohybuje po Praze, někdy narazil na partičku hlučných a opilých mladých Britů, kteří vyrazili na několikadenní rozlučku se svobodou nebo prostě za obrážením hospod v rámci takzvané pub crawl.

Takové „lads holiday“ jsou sice populární, ale jak ukazují data online cestovky First Choice, jsou spojené i s psychickým nátlakem. Podle nich se 81 procent mužů mezi 18 a 35 lety cítí tlačeno do toho, aby se chovali více „macho“, a 66 procent má problém vyrovnávat se s přehnaným „pařením“.

First Choice se tedy dala dohromady s neziskovou organizací CALM (Campaign Against Living Miserably – Kampaň proti mizernému životu) a s pomocí britské PR agentury Ogilvy vymyslely projekt Better Boys Trips. Jde o alternativní nabídku dovolených, jejichž itinerář nabízí autentičtější a rozmanitější příležitosti než jen vysedávání po barech.

První místo, kam se kampaň vytvořená primárně pro získaná média s pomocí influencerů vydává je – jak jinak než – Praha. Podle kampaně „nejopilejší město na světě“.

Praha přeci jen patří společně s Amsterdamem, a španělským Benidormem k nejpopulárnějším zahraničním destinacím pro Brity loučícími se se svobodou. A jak uvádí jiná cestovka Last Night of Freedom, na popularitě Praze neubrala ani snaha o regulaci těchto zájezdů spojená se zákazem nočních túr po barech.

Výjezd do Prahy vede YouTuber a influencer George Clarke. Partu kamarádů bere na místa, která First Choice nabízí ve spolupráci s firmami jako je Fun in Prague, Gray Line nebo McGee’s Entertainment.

Samozřejmě nechybí škola čepování piva od Plzeňského Prazdroje, ale ani výlet na folklórní večer, výjezd za středověkým zážitkem do Dětenic, exkurze po Praze po stopách Operace Anthropoid a II. světové války, nebo koncert v kostele svatého Mikuláše.

Kampaň pak také nabízí limitovanou edici triček s pozitivními vzkazy inspirovanými jednotlivými destinacemi pro Better Boys Trips. Vedle Prahy jsou to Magaluf, Zakynthos, Ayia Napa a samozřejmě Amsterdam. Výtěžek z prodeje triček putuje na podporu organizace CALM.