Barefootová značka Vivobarefoot radí v kampani Čechům, jak si zachránit nohy

Puchýře, vbočené palce, odřené nohy, jen málo lidí se během života nesetkalo s bolavými chodidly, za kterými často mohou stát nesprávně zvolené boty. A právě na to upozorňuje nová kampaň Linka tísně barefootové značky Vivobarefoot z dílny kreativní agentury Jinej Gang.

Linka tísně je kreativní koncept, ve kterém utiskované nohy z konvenčních bot volají o pomoc. V rámci konceptu vznikla i samotná telefonní linka, na kterou se mohou lidé dovolat, a celé to uzavírá speciální webová stránka linkatisne.cz.

Kampaň aktuálně běží v onlinu, outdooru i printu. Pro online kanály vznikl pod taktovkou Jinýho Gangu videospot v půlminutové délce, jehož natáčení v pražských Jevanech trvalo půl dne. Součástí kampaně jsou také grafické vizuály, se kterými se lidé mohou kromě onlinového prostředí setkat po celý květen třeba v pražském metru.

„Úzké boty jsou produkt módního průmyslu. Většina návrhářů dámských bot jsou muži, kteří nejen že takové boty nikdy nebudou nosit, ale je jim úplně jedno, jaký tvar a funkci má lidské chodidlo. Jediné, co je zajímá, je design. Zdraví, pohodlí jde stranou. Kupujeme si nové boty v obchodě a bereme jako samozřejmost, že z nich máme puchýře a prvních pár dnů, než si noha zvykne, v nich nemůžeme téměř chodit. To ale není normální a co víc, není to zdravé,“ vysvětluje Kamil Vedral, výhradní distributor anglické značky Vivobarefoot na český a slovenský trh.

Cílem kampaně je tak upozornit na to, jakým způsobem se lidé, aniž by si to mnohdy uvědomovali, ke svým nohám chovají a jak jejich chodidla v úzkých a tuhých botách trpí.

„Koncept Linky tísně vznikl z jednoduché, ale silné myšlenky – dát hlas těm, kteří trpí nejvíc, a přitom nejčastěji mlčí: našim nohám. Chtěli jsme vytvořit kampaň, která nejen pobaví, ale zároveň upozorní na běžný problém, který většina z nás přehlíží. Věříme, že spojení hravého nápadu s vážným tématem dokáže otevřít oči i těm, kteří nikdy o barefoot botách neuvažovali,“ říká kreativní tým agentury Jinej Gang.

© Vivobarefoot