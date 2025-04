Všechny jsme hrdinky. Kaufland spustil kampaň k hokejovému MS žen

Společnost Kaufland, dlouholetý partner českého hokeje, spustila novou digitální kampaň s názvem Všechny jsme hrdinky. Vznikla ve spolupráci s agenturami Close Friends a Playhouse, a to při příležitosti probíhajícího hokejového MS žen v Českých Budějovicích.

„Chceme ukázat, že hrdinství není jen o gólech a vítězstvích na ledě, ale i o každodenním odhodlání, které ženy prokazují v práci, rodině, sportu i ve společnosti,“ říká Kristýna Körberová, která má hokejové projekty společnosti Kaufland na starosti.

Do kampaně se zapojily známé osobnosti jako Sharlotta Blakk, Lucie Zelinková, zpěvačka Annabelle, Rosie Smolenová, Betty Minaříková, filantropka Veronika Kašáková nebo influencerka Thea Krečová. Každá z nich přináší skrze video silný příběh a vlastní pohled na to, co znamená být hrdinkou v dnešní době.

„Do kampaně jsme chtěli přinést něco, co v sobě nese silnou dávku nostalgie – v našem případě hokejové kartičky. V dětství jsme měli díky nim naše hokejové hrdiny na dosah,“ říká Alžběta Václavů, spoluzakladatelka agentury Playhouse. „Kartičky budeme rozdávat na zápasech a díky jejich zrcadlovému povrchu se v nich může každý fanoušek vidět jako hrdina.“

Přímo na místě šampionátu pak bude i fotopoint ve tvaru hokejové branky, který navrhl designér Karel Ondrášek.

© Kaufland

Kampaň Všechny jsme hrdinky doplňuje microsite s inspirativními videi, fanoušci zde mohou nominovat své každodenní hrdinky a zapojit se tak do soutěže o výherní ceny v hodnotě 100 tisíc korun.

Celou videoprodukci zajišťuje agentura Close Friends. Kampaň zdůrazňuje nejen podporu současných hráček české reprezentace, ale především chce inspirovat budoucí generace. Jejím cílem je motivovat malé holčičky, aby se nebály jít za svými sny – a ukázat jim, že odhodlání může vést k úspěchu.

Kredity kampaně

Klient: Kaufland

Kreativní agentura: Playhouse & Close Friends

Vedoucí kreativního týmu: Alžběta Václavů, Kateřina Pavlíček, Vilém Franěk

Produkce: Close Friends

Grafický design: Lukáš Chládek

Režie: Matyáš Habla & Viktor Raškovský

Nasazení: 9. až 20. dubna 2025