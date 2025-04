Seznam pes je zpět! V nové brandové kampani od Triadu otvírá dveře svého digitálního domova

Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Na tuto otázku odpovídá nová brandová kampaň „Na internetu jako doma“ české internetové jedničky, která staví na předešlém úspěchu jejího zdigitalizovaného psího maskota.

Seznam.cz před necelými dvěma lety uvedl kampaň, která vsadila na nevyužitý potenciál maskota, jenž spolu s „eskem“ a červenou barvou patří mezi klíčové assety značky. Výsledkem byl nejen růst kýžených brandových atributů, ale i zvýšení návštěvnosti domovské stránky příležitostnými uživateli.

A právě na další posílení „homepage“ cílí i nový koncept. Najít druhé psí pokračování přitom nebylo úplně snadné. „Vypsali jsme tendr a vítězný koncept, který se výrazně odlišil od ostatních, přinesla i tentokrát agentura Triad Prague,“ říká Jiří Herian, ředitel marketingu Seznam.cz, v rozhovoru v aktuálním MAM 15/2024.

Nová kampaň reaguje na měnící se digitální prostředí a potřeby uživatelů. Internet, původně vnímaný jako prostor nekonečných možností, se stále více stává chaotickým a nepřehledným místem, kde není snadné rozeznat důvěryhodné informace od těch zavádějících.

„Vzniká tak paradox. Čím více internet poznáváme, tím více si tam připadáme cizí – a právě tehdy přichází ke slovu Seznam,“ říká Matúš Ficko, šéf strategie Triad Prague.

Centrální myšlenkou kampaně je navrácení důležitosti domovské stránce a s ní spojenému pocitu bezpečí. „Když jsme vymýšleli kreativní koncept, podívali jsme se na potřeby většiny uživatelů v kontextu dnešní doby i přirozené role Seznamu. Tak vznikla idea, že Seznam.cz je takový internetový domov,“ popisuje kreativní ředitel Aleš Brichta.

Seznam pes v novém dlouhodobém konceptu hraje roli toho, kdo spolehlivě zajišťuje řešení všech potřeb svého páníčka, tedy uživatele. Je to on, kdo se stará o to, aby na domovské stránce Seznam.cz bylo vždy to, co uživatele zajímá.

„Chtěli jsme, aby kampaň přinesla pozitivní emoce a pohled na domovskou stránku očima našeho čtyřnohého pomocníka. Je to zkrátka takový užitečný parťák,“ vysvětluje Marek Řípa, senior brand a media manažer Seznam.cz.

O výrobu animovaného spotu se postaralo studio BareBear Production. Televizní kampaň se postupně rozšíří i do dalších médií a pokryje 360stupňový mediální mix. Vedle televize ji podpoří online komunikace, rádio, kino, OOH a tisk.

Prostřednictvím širokého mixu kanálů chce Seznam.cz oslovit co nejvíce různých skupin uživatelů a připomenout jim, že na Seznamu se mohou cítit jako doma.

Více o vzniku nového konceptu, ale i o komunikační podpoře expanze Mapy.com do zahraničí, aplikaci Seznam či využívání user-centric analytiky čtěte v rozhovoru s Jiřím Herianem, marketingovým ředitelem Seznam.cz, který vyšel 14. dubna v MAM 15/2025.

Kredity kampaně

Klient: Seznam.cz

Kreativní agentura: Triad Prague

Produkce: BareBear Production

Creative director: Rado Jankovičo, Aleš Brichta

Account director: Daniel Weiss

Strategy director: Matúš Ficko

Art director: Michal Dvorský

Média: TV, online, rádio, kino, venkovní reklama (OOH) a tisk

Nasazení: od 14. dubna