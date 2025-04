Penny vstupuje do světa gamingu. V kampani od Publicis Groupe sází na jazyk, kterému rozumí jen hráči

Publicis Play, herní divize Publicis Group, připravil pro Penny kampaň zaměřenou na gamery, včetně sponzoringu turnaje Streamers Clash ve hře League of Legends s podporou Michala Suchánka a streamera Kapesnik69.

„Je to naše první gamingová kampaň, kterou oslovujeme gamery. S týmem z Publicis Play jsme našli ten správný tón komunikace vůči hráčům a společně vytvořili dvouměsíční kampaň k podpoře kultovního streamerského turnaje v oblíbené hře League of Legends,“ řekl Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu Penny.

Teaser kampaně, v němž se obě hlavní tváře seznamují, byl nasazen na začátku února na Twitchi. Celkem sedm kampaňových spotů běželo primárně na platformě Twitch, odkud se následně sdílely i na další sociální sítě a mediální kanály řetězce.

„Důležitým prvkem kampaně je udržení podobného, neotřelého a autentického tónu komunikace, kterým je Penny známý ze svých dalších ATL kampaní. Na Twitchi jsme s kampaní šli trochu dál, v duchu claimu ‚hezky česky‘ jsme pro kampaň využili české překlady z LOLka, které nejen netrénovanému uchu, které nezná anglický originál, znějí zcela absurdně a nedávají smysl,“ řekl Martin Žežulka z Publicis Play.

Cílem kampaně bylo představit řetězec Penny gamerské komunitě, a to prostřednictvím sedmi spotů na Tiktokovém kanálu řetězce propagujících spolupráci s turnajem Streamers Clash s využitím humoru a hantýrky vlastní hráčům. Součástí kampaně byl i průzkum mezi herní komunitou zaměřený na to, co je nejvíce zajímá, když jde o nakupování. S výsledky průzkumu se bude posléze pracovat i pro formáty instreamové reklamy.

Do turnaje Streamers Clash, jehož finále proběhlo 22. února 2025 a ve kterém soutěžilo 40 českých influencerů o 500 000 Kč, nasadil řetězec Penny svůj vlastní tým nazvaný Pán kapesníků: společenstvo Penny, v čele s ambasadorem Kapesnik69. Tým měl místo dresů dokonce i vlastní upravené pracovní uniformy prodavačů Penny.

Mediální výsledky Streamers Clash 2025

Videa z turnaje Streamers Clash ve spojení se značkou Penny celkem získala 19,45 milionu impresí primárně na platformách Twitch a TikTok. Zároveň s tím na sociálních sítích kampaň dosáhla 2,71 milionu impresí, 70 965 lajků a 760 komentářů. Co se týče celkového vyhodnocení akce a jejího mediálního pokrytí, dosáhl celkový zásah kampaně na 1 500 000 unikátních uživatelů.

Navíc tým Pán kapesníků: Společenstvo Penny celý turnaj Streamers Clash vyhrál a v přeplněné aréně Vodafone PLAYzone Areny na pražském Chodově slavil první týmové vítězství, které se pokusí zopakovat v podzimním turnajovém klání.

„Tímto projektem jsme, jak věřím, úspěšně vykročili naproti nejmladší generaci, a to s autentickou komunikací i vtipnými momenty. Generační střet mezi Michalem Suchánkem a streameremKapesnik69 nám skvěle hezky česky akcentuje právě tu naši českost,“ zhodnotil Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu Penny.

Vizitka kampaně

Kreativní tým: Martin Žežulka, Martin Veverka

Produkce: WeSmart

Kamera: Matyáš Sadil, Matěj Verner (WeSmart)

Copywriter: Martin Veverka

Strategie: Martin Žežulka

Média: Twitch, TikTok

Trvání kampaně: únor až duben 2025