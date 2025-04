Na rychlejší internet láká Vodafone s novou brandovou platformou

Dvě kampaně na nové platformou „Giga síť pro život“ upozorňují na internet s rychlostí 2 Gb za sekundu. Tentokrát bez Martina Hofmanna.

Pro více než 600 tisíc domácností a firem zpřístupňuje Vodafone na pevné síti internet s rychlostí 2 Gb/s. Tedy dvakrát více než dosud nabízená gigabitová rychlost připojení ve vlastní síti více než 1,6 milionu domácností a firem.

„Vodafone je dnes nejdostupnější poskytovatel superrychlého internetu v Česku,“ říká Miroslav Bula, viceprezident Vodafonu pro sítě.

„Naše průměrně dostupná rychlost v síti nyní vzrostla na zcela bezkonkurenčních 1300 megabitů za sekundu, to je číslo, kterému nemůže na českém trhu s pevným internetem žádný z velkých hráčů konkurovat,“ dodává s tím, že do pěti let chce operátor modernizovat celou síť s 1,6 miliony přípojek.

Vodafone zároveň přichází s novou brandovou platformou „Giga síť pro život“, kterou uvádí dvěma paralelními kampaněmi. Tentokrát bez Martina Hofmanna.

První z nich, čistě brandová, vypráví příběh mladé rodiny, od narození syna až po jeho dospělost a ukazuje, že spolehlivá síť jim může být oporou v každém okamžiku.

Druhá kampaň pak staví na technologické síle Vodafone Giga sítě. V centru dění je tentokrát maminka a její tři teenageři, kteří doma každý den testují limity připojení naplno. Jeden má online zkoušku s kapelou, druhý hraje hru, třetí sleduje film, a navíc všichni v jednu chvíli.

„V Giga síti jsme internet doslova napumpovali raketovou rychlostí. Protože víme, že když doma běží všechno na plné obrátky, od videohovorů přes gaming až po filmové večery, síť nesmí být brzda,“ říká Doğu Kir, viceprezident Vodafone pro spotřebitelský segment.

„Rodiny dnes žijí online, a my jim chceme dát síť, na kterou se můžou kdykoliv spolehnout,“ dodává Kir.

Dlouhodobým cílem nové brandové platformy je změnit způsob, jak lidé vnímají síť. Aby ji chápali nejen jako technologii, ale jako spolehlivou součást jejich každodenního života.

Nový internetový tarif s rychlostí stahování 2 Gb/s a odesílání dat 400 Mb/s stojí po dobu prvního roku 299 korun měsíčně a tato promo cena se týká i nižších rychlostí. Kromě tarifů pro domácnosti jsou připravené speciální tarify pro firmy.

Vizitka kampaně

Klient: Vodafone Czech Republic

Kreativní agentura: McCann Prague

Mediální agentura: Dentsu

Režie: Jiří Horenský

Kamera: David Hofmann

Produkce: Procoma

Nasazení: od 1. května 2025

Mediamix: TV, online, social, OOH, rádio, instore, print