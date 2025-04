Na čepu i na šalině. Ve Štatlu se teď všechno točí kolem nové dvanáctky od Starobrna

Dvanáctku, kolem které se teď v Brně všechno točí, představuje v nové kampani pivovar Starobrno. Prémiová novinka Štatl 12 se inspirovala moderním duchem a přátelskou atmosférou brněnského centra, po kterém je pojmenovaná. Nyní se představuje v integrované kampani, která sází na brněnské reálie a pro Starobrno typický lehký humor.

Štatl 12 je na čepu ve vybraných provozovnách už od 28. března. Uvedení novinky předcházela teasovací kampaň na sociálních sítích a pět dní před slavnostním naražením se na fasádě Pivovarské restaurace v centru města objevil obří ciferník s minutovou ručičkou, postupně odtikávající čas do „dvanáctky“.

Na svých profilech lákali na překvapení od Starobrna také regionální gastro influenceři, kteří si nenechali ujít ani vaření a ochutnávku Štatlu 12 přímo v pivovaru. Na slavnostním narážení pro veřejnost přišel novinku podpořit legendární kapitán brněnské Komety Leoš Čermák, který nosil na dresu právě číslo dvanáct a s týmem získal v roce 2017 dvanáctý mistrovský titul.

Soused Švancara i tramvaj 12

Od 1. května odstartuje hlavní část kampaně, která zasáhne jak online prostředí, sociální sítě, nebo tištěná média, tak i veřejný prostor – například v podobě brandované tramvaje. Kampaňové spoty se odehrávají na dobře známých místech v Brně.

Cílem bylo vytvořit autentickou kampaň s typickým brněnským humorem. Dialogy v reklamních spotech si hrají s významy slova „dvanáctka“ a číslo se objevuje třeba na projíždějící „šalině“. Hlavního hrdinu, který si vychutnal novou dvanáctku od Starobrna, a jeho trpělivou manželku ztvárnili brněnští herci Martin Siničák a Eva Studénková. Omylem probuzeného souseda manželé oslovují jako „pana Švancaru“, což může vypadat jako odkaz na bývalého útočníka brněnské Zbrojovky, ale shodou okolností jde o reálné jméno tohoto herce.

Výrobu spotů měli na starosti Boogie films. „Spíše než klasické reklamní natáčení připomínala produkce pro Starobrno filmovou výrobu. Všichni – od klienta, přes agenturu, až po štáb – dělali všechno pro to, aby byl výsledek co nejautentičtější a nejvtipnější. Bylo to jedno z nejpříjemnějších natáčení, jaké si pamatuji,“ popsal režisér Milan Balog.

© Heineken

Reklama v kině i na „šalině“

Za celkovým pojetím kampaně stojí agentury Flo a Jinej Gang. S produktovými vizuály se spotřebitel setká v online prostředí, tištěných médiích, i ve veřejném prostoru – například v podobě brandované tramvaje, štítových ploch, CLV a dalších venkovních ploch. „Hrané spoty se objeví na sociálních sítích, v online prostředí, ale i kinech. Nadále spolupracujeme také s regionálními influencery,“ přiblížila Petra Dufková, brand manažerka Starobrna.

Starobrno uvařilo Štatl 12 jako prémiový produkt, s použitím výběrového moravského sladu a výhradně českého chmele odrůd Žatecký poloraný červeňák, Sládek a Premiant, bez přidaných extraktů a dalších chmelových produktů. Tradiční způsob vaření na dva rmuty zajišťuje plnou chuť. V polovině dubna se Štatl 12 v plechovkách a lahvích začal prodávat i v maloobchodních prodejnách. Obal na první pohled zaujme tmavším odstínem modrozelené ve spojení se zlatou.

Na receptuře nové dvanáctky brněnský pivovar pracoval několik měsíců a do ochutnávání zapojil i zkušené hospodské a štamgasty. „Spotřeba piva klesá a stále více spotřebitelů hledá u své oblíbené značky co nejkvalitnější chuťový zážitek, proto jsme chtěli spotřebitele přesvědčit, že Starobrno, umí uvařit výbornou dvanáctku z těch nejkvalitnějších surovin“ přiblížila Michala Jetelinová, senior brand manažerka značky Starobrno.

V následujících měsících se Štatl 12 bude čepovat také na veřejných akcích. Starobrno na nich postaví speciální eventovou zónu s prémiovým barem, aby mohlo zabezpečit správnou péči o pivo a zajistit ten nejlepší chuťový zážitek.

„Po měsíci od prvního naražení už máme od spotřebitelů dostatečnou zpětnou vazbu, která je k naší radosti více než pozitivní. Potvrdily se nám tak výsledky slepých testů z minulého roku, ve kterých naše produkty porážely naše hlavní konkurenty. Vařili jsme tuto novinku s cílem oslovit nejen současné spotřebitele, ale i skupinu lidí, která měla k produktům od Starobrna předsudky. Věříme, že stojí za to dát Štatlu 12 šanci, protože máme jistotu, že je to opravdu Top produkt,“ dodala Míchala Jetelinová.

Vizitka kampaně

