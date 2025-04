Dej si pauzu od mobilu, radí KitKat nejen v hravé OOH kampani od VML

Čtyři hodiny denně se smartphonem? Raději KitKat, nabízí nejen na plakátech s jednoduchými ale výstižnými vizuály nová kampaň od pražské VML. V online části od agentury Subscribe se zapojil i Jaromír Jágr, Kovy a další influenceři.

Podle průzkumů lidé tráví u obrazovek smartphonů takřka čtyři hodiny denně, přitom se až 91 procent lidí cítí lépe, když si na mobilu zablokují internet na dva týdny. Z takových čísel vyšla agentura pražská VML a se známým sloganem značky KitKat radí: dej si pauzu.

V OOH části nové kampaně to podtrhuje výstižnými vizuály pro venkovní reklamu, v nichž „malý svítící obdélník“ nahrazuje jiným – zářícím balením tyčinek. K pochopení sdělení nemusí říkat nic dalšího, kolemjdoucím stačí zaostřit na ikonický slogan.

„Lidstvo vypadá občas hloupě. Je hezké využít jeden z nejikoničtějších sloganů k tomu, abychom si z toho vystřelili,“ uvedl Jack Barrow, šéf kreativy pražské VML.

Mauro Fardin, výkonný kreativní ředitel agentury, k tomu dodává: „Když v roce 1957 Donald Gilles slogan ‚have break, have a KitKat‘ vytvořil jako výzvu k tomu si ulevit. Netušil, že v roce 2025 bude svět přilepený k obrazovkám, kvůli nimž si není nikdo schopný pořádně odpočinout. Připomenutí, abychom si dali pauzu, potřebujeme více než kdy dříve.“

Kampaň vyzývající k pauze od mobilů poběží celý duben na vizuálech venkovní reklamy včetně billboardů a CLV v metru, ale také v tisku. Vznikla na základě interního tendru globální VML pro globální marketingový tým společnosti Nestlé, do něhož přišlo na 400 návrhů.

„Kampaň přesně zapadá do odkazu odlehčeného marketingu KitKat a pomáhá sloganu značky, který funguje už téměř 70 let, být opravdu aktuální,“ uvedl Vojtěch Kubricht, marketingový manažer KitKat pro střední a východní Evropu.

Internetové osobnosti radí: odpočiňte si od internetu

Pro značku KitKat je v Česku aktuální kampaň největší pro rok 2025. Vznikla na podporu launche produktové novinky, KitKat tabulky. Hlavní část proběhla na sociálních sítích deseti známých osobností v Česku a na Slovensku. Podpořilo ji také několik desítek influencerů.

„V době, kdy se od nás očekává, že budeme neustále online a dostupní, přináší KitKat osvobozující poselství: dejme si opravdovou pauzu. Ne takovou, kterou přeruší notifikace, ale takovou, která nás spojí s tím, co je skutečně důležité — s přáteli, rodinou, sami se sebou,“ říká Nikola Skýpalová, brand manažerka pro KitKat Česká republika a Slovensko ve společnosti Nestlé.

„Kampaň je vizuálně silná, hravá i hluboká zároveň, přirozeně navazuje na ikonický slogan ‚Dej si pauzu, dej si KitKat‘ a dává mu v uspěchané digitální době nový význam,“ doplňuje.

Pro online agentura Subsrcibe vyzvala celkem deset osobností českého a slovenského internetu – aby si právě od něj dali pauzu. Osobnostmi, které si pro „dny oddychu“ zvolily vlastní program, jsou: Jaromír Jágr, MenT, Kovy, Dominik Vršanský a Anna Šulcová v Česku a Kristína Viglaská (Kika), Cynthia Tóthová, Klaudia Maniak, Ján Koleník a Ego na Slovensku.

Videa ukazují, že se téměř všichni věnovali hlavně svým odkládaným aktivitám s přáteli a rodinou.

„Poprvé jsem se s KitKat setkal v roce 1990, když jsem odešel z domova do Ameriky. Byl jsem zvyklý na české sušenky a tam nic podobného neměli. Jedině KitKat,“ vzpomíná například Jaromír Jágr a dodává: „Někde jsem se k tomu přiznal a moji fanoušci mi pak naposílali tisíce KitKatů, takže mám se značkou opravdu dlouhou zkušenost.“

Agentura Subsribe už pro Nestlé s tvůrci dělala kampaně KitKat či Granko. „Aktuální ‚tichá‘ kampaň vzešla z původního sloganu značky a s ohledem na paradox, že žijeme v digitální době, my jako zástupci digitálních tvůrců a osobností, které sítě živí, jim říkáme: dejte si kvalitní pauzu,“ uvedl Tomáš Zvelebil, zakladatel agentury.

Text jsme aktualizovali o online část kampaně KitKat.

Vizitka kampaně

Klient: Nestlé – KitKat

Agentura pro OOH: VML Prague

Kreativní vedení: Jake Barrow, Mauro Fardin

Head of art: Wanslez Quaresma

Head of copy: Karla Calheiros

Senior copywriter: Helena Johnston

Copywriter: Johnny Gaponenko

Senior digital designer: Soumik Babuya

Head of strategy: Kristýna Ochvatová

Account manager: Aneta Jungvirt

Fotograf: Miro Minarovych

Producent: Jozef Pavleje

Retuš: B612 Studio

Head of OOH: Jana Stoklasová (Mindshare Česko)

Senior OOH planner: Kateřina Pánková

Agentura pro online: Subscribe

Kreativní koncept: Subscribe, Markus Krug

Režisér: Jaroslav Zderadička & agentura Subscribe