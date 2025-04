Chance dává Lavimu šanci v nové kampani. Julius Lavický míří zpět do ligy

Sázková společnost Chance navázala na předchozí spolupráci s Jakubem Štáfkem v roli Julia Lavického. Jako hlavní partner se spojila s druhým Laviho filmem Vyšehrad Dvje a spolupráci posunula na vyšší úroveň díky komunikační kampani, která na film navazuje.

Kampaň má ústřední claim Dejte Chanci Lavimu. Julius Lavický se totiž pokouší dostat zpátky do nejvyšší fotbalové ligy. Reklamní spoty se objeví v televizi, v onlinu, na YouTube i v reelsech na sociálních sítích, kampaň odstartujte v pátek 4. dubna. Film Vyšehrad Dvje má premiéru 17. dubna.

Komunikační kampaň vychází z poetiky Lavického světa, přináší Laviho specifický humor. Jejím úkolem je posílit pozici značky Chance, sázkovky, která má humor v krvi, upevnit vnímání spojení brandu s Chance Ligou. Cílovou skupinou jsou primárně fanoušci fotbalu, filmu Vyšehrad a stejnojmenného seriálu.

Spoty popisují Laviho cestu Chance Ligou, když se snaží dostat do prvoligového klubu. Zkouší Liberec nebo Mladou Boleslav, v přestupovém období ho uvidíme v posilovně a nakoukneme i k Lavimu domů.

Idea kampaně vznikla ve spolupráci s kreativní agenturou Jinej Gang, která se podílela částečně také na realizaci. V libereckém spotu Dveře se kreativci agentury dostali i do vedlejších rolí. Například trávníkářem je Ondřej Hübl a jeho kolega Tomáš Vápeník údržbář.

„Jinej Gang má humor ve své agenturní DNA, ve spolupráci s nimi jsme pak ladili jednotlivé nápady,“ doplňuje Martin Filip, vedoucí úseku brandu Chance.

Čtyři reklamní spoty se budou nasazovat postupně s každým dalším kolem Chance Ligy. Doplní je několik sponzoringových vzkazů a od dalšího ročníku Chance Ligy i produktové spoty. Tolik spotů má Chance v rámci jediné kampaně poprvé.

„Myslím, že v historii Chance podobně velké natáčení nikdy nebylo. Ne na tolika místech, na tolika stadionech, ne tolik dnů,“ potvrzuje Martin Filip.

Film je v kampani takřka hmatatelný

Tým, který kampaň natáčel, byl prakticky totožný s tím, jenž stojí za filmem Vyšehrad Dvje, a to včetně režisérů či producentů. Ti oceňují, že Chance měla odvahu jít do spolupráce a spojit se s Laviho humorem. Při natáčení spotů se natočil i videoklip k Vojtaanovu songu More Love, což je ústřední písnička filmu. Díky tomu filmoví diváci uvidí branding Chance nebo třeba pohled na mobil s klientskou soutěží o sto milionů korun s názvem Megatipovačka.

Spoty se natáčely začátkem března dlouhých pět dní. „Opravdu dlouhých, obvykle první klapka zazněla v devět ráno a balilo se o půlnoci. Měli jsme ohromné štěstí, že se vydařilo počasí, bylo krásně a na březen teplo. Ale i tak jsme se všichni těšili na poslední natáčecí den, který se jediný točil v interiéru, v Laviho bytě,“ komentuje nejdelší natáčení reklamní kampaně v historii Chance František Dumek, „content specialist senior“, který na natáčení nabíral materiál pro sociální sítě Chance.

Ve spotu s názvem Přestupové období vystupuje influencerka Táňa Bystroňová, se kterou Chance nedávno navázala spolupráci. „Hledali jsme člověka, který se pohybuje ve fotbalovém prostředí, dělá ankety s fotbalisty, ale zároveň jsme potřebovali někoho, kdo se bude hodit k Lavimu. Takže tady je to jednoznačný match,“ říká k výběru Táni vedoucí oddělení marketingové komunikace Michal Kramer.

© Chance

Vizitka kampaně

Klient: Chance

Agentura: Jinej Gang

Kreativní ředitelé: Ondřej Hübl, Viktor Říha, Tomáš Vápeník, Adam Rovný

Account Director: Milena Mauricová

Produkce: G*Bang production

Producenti: Jakub Štáfek, Ctibor Pouba

Výkonný producent: Vilém Postránecký

Režie: Jakub Štáfek, Martin Kopp

Kamera: Jan JJ Filip

Nasazení: od 4. dubna 2025

Mediamix: TV, online, social