Cesta ze závislosti začíná pochopením. A třeba i společným rybařením s Alešem Hámou

Dnes ráno odstartoval další ročník benefiční kampaně Dejme druhou šanci od Sananimu, organizace, která už 35 let pomáhá lidem zvládat závislosti. Kampaň chce ukázat, že druhá šance má smysl, a podpořit návrat závislých zpět do života.

Do kampaně se pravidelně zapojují známé tváře, které pomáhají šířit myšlenku, že závislost lze překonat a že každý si zaslouží šanci na nový začátek. Svou účastí podporují snahu bourat mýtus, že jde o neřešitelný problém, a aktivně bojují proti stigmatizaci, která je s tímto tématem stále spojována. Kampaň tak přispívá k většímu porozumění i otevřenějšímu vnímání lidí, kteří se rozhodli změnit svůj život.

Letos se do benefiční aukce, která je srdcem celé kampaně, opět zapojila řada inspirativních osobností, které do dražby věnovaly nevšední zážitky – od setkání a společného jídla po hudbu, tanec nebo nahlédnutí do zákulisí jejich profesí.

Monika Absolonová nabídla dvě vstupenky na své nejnovější představení Judy společně s osobním setkáním, Matěj Ruppert zve na večeři, která slibuje večer plný humoru i neformální atmosféry. Tvůrčí dvojice Tali & Mikýř se rozhodla pro přátelský fotbálek, Tamara Klusová společně se Šimonem Bilinou zvou zájemce na společné muzicírování během autentické hudební session.

Příznivci tance se mohou těšit na zážitek s profesionální tanečnicí Natálií Otáhalovou a hercem Matoušem Rumlem a ti, co preferují klidnější zábavu, mají možnost strávit pohodový den na rybách s Alešem Hámou. Nevšední zážitek a možnost poznat, jak to chodí v dabingovém studiu, nabízí herec a dabér Michal Holán.

„Každý z těchto zážitků je výjimečný – stejně jako příběhy lidí, kteří se rozhodli změnit svůj život. Aukce je příležitostí, jak získat něco nezapomenutelného a zároveň konkrétně pomoci,“ říká Vojtěch Kozlík, organizátor projektu Dejme druhou šanci.

Aukce je otevřena od dnešního dne až do 30. dubna do 18:00 na platformě Dobrobot.cz. Všechny vydražené zážitky je možné realizovat do konce roku 2025.

Kampaň podporuje destigmatizaci závislostí a šíří naději. V minulých letech ji podpořili mimo jiné Veronika Khek Kubařová, Jiří Dvořák, Tomáš Klus, Honza Dědek, Barbora Strýcová, Vavřinec Hradilek nebo David Schweiner.

„Drogy, alkohol či gambling mohly být únikem, vzpourou, nebo snahou necítit bolest. Ztratit se v závislosti je snadné – ale cesta zpět je možná. Dejme společně druhou šanci těm, kdo ji opravdu potřebují,“ dodává Kozlík.

Více informací o kampani a zážitcích k vydražení najdete na www.dejmedruhousanci.cz a na sociálních sítích kampaně.