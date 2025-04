České pivo milují na celém světě, říká Budvar v kampani

Z českých piv se do zahraničí nejvíce vyveze Budvaru, upozorňuje národní pivovar v kampani od agentury Ogilvy.

Budvaru se do zahraničí vyveze nejvíce ze všech českých piv, exportuje se do více než 70 zemích světa. To je hlavní sdělení kampaně „nejoblíbenější české pivo ve světě“, kterou pro Budějovický Budvar připravila agentura Ogilvy. Ta pro společnost pracuje od roku 2023, kdy po dvaceti letech vystřídala Kaspen/JvM.

Kampaň se spotem vytvořeným s produkcí Bubenská Production, Ad Kolektiv a s režií Petra Dvořáka, už běží online a na sociálních sítích. K vidění je například na Instagramu i Facebooku Budvaru.

Na webu národního pivovaru kampaň doplňují speciální stránky s fakty o exportu. Například že mezi největší trhy patří Německo, Polsko, Velká Británie, Rakousko a Slovensko. Že nejvýchodnějším místem s Budvarem je Hamilton na Novém Zélandu a nejdelší cestu k zákazníkovi urazí do Aucklandu, což je 18 tisíc kilometrů z Českých Budějovic. Nejstarší hospoda s Budvarem mimo Česko je pak Schweizerhaus ve Vídni, kde se v roce 2026 bude značka čepovat sto let.

Kampaň doprovází také spotřebitelská soutěž, mezi výhrami je také cesta kolem světa. Zapojit se mohou ti, kdo koupí alespoň čtyři produkty Budvaru mezi 16. dubnem a 31. květnem. Losování proběhne do pěti dnů od skončení soutěže.

Vizitka kampaně

Klient: Budvar

Agentura: Ogilvy

Kreativní tým: Mike Martin, Richard Kolbe, Michal Janči,

Produkce: Bubenská Production, Ad Kolektiv

Režie: Petr Dvořák

Fotografie: Ondřej Szollos