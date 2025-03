Svobodná kultura není zločin, vzkazuje This Is Locco. Herci na Slovensku připravují puč

Ironický spot od This Is Locco vybízí Slováky k dvouprocentnímu příspěvku z daní na tvorbu Činohry Slovenského národního divadla (SND).

„Kdo to hercům našeptává? Plánujete snad obsadit Slovensko? Kdo u vás tahá za nitky?“ klade absurdní otázky neúprosný vyšetřovatel. Herci SND jsou jeden po druhém u výslechu, jako by se dopustili strašného zločinu.

Ve skutečnosti se však jedná o novou kampaň Nadace Open Society Foundation (OSF), která vtipně ironizuje aktuální společenskou atmosféru a vyzývá k podpoře kultury prostřednictvím dvou procent z daní pro Činfond SND.

Hlavním výstupem kampaně je video přesahující dvě a půl minuty, které kombinuje vypjatou atmosféru s inteligentním humorem a které se již nyní šíří sociálními sítěmi. Režijně ho vedl Martin Marčeka.

Kampaň vznikla v produkci Protos Production, kameru měl na starosti Martin Chlpík. Před kamerou se objevili Emília Vášaryová, Richard Stanke, Alexander Bárta, Ľuboš Kostelný a další.

„K zadání jsme přistoupili velmi benevolentně, chtěli jsme, aby v něm byl jen dobrý humor. Protože humor je svoboda a svoboda tvorby teď potřebuje podporu. Věříme, že se to projeví i v příspěvcích do nadačního fondu Činohry Slovenského národního divadla, který v OSF spravujeme,“ říká Fedor Blaščák, ředitel OSF.

Pro Činohru Slovenského národního divadla byla práce na této kampani také výzvou, ale zároveň příležitostí ukázat, že i vážná témata lze zpracovat kreativně.

„Doba je náročná, ale zároveň velmi inspirativní v tom, jak ji pochopit a kreativně uchopit. Mám pocit, že nápad i provedení kampaně pro Činfond přesně toto splňují. Na výsledku je vidět, že si ji všichni zúčastnění nesmírně užili. A o tom je život a tvorba,“ dodává Miriam Kičiňová, ředitelka Činohry SND.

„V Loccu máme rádi humor v kampaních, ale klienti se ho obvykle bojí, když jde o vážnější témata. O to víc nás potěšilo, že v tomto případě byl již součástí zadání. Když se k tomu přidá možnost pracovat s nejlepšími herci v zemi, kteří zahrají vaše emoce pouhým pohybem strniště nebo pozvednutým obočím, je to splněný sen copywritera,“ říká Martin Polakovič, „associate creative director“ agentury.

Kampaň probíhá především online – vedle videa s hrdinou vznikly i kratší scénky s jednotlivými herci, které udržují diváky v napětí a zároveň je baví.

Vizitka kampaně – PUČ v SND

Agentura: This Is Locco

Account Director: Dominika Bobulová

Account Manager: Patrícia Juríčková

Creative Directors: Martin Polakovič, Juraj Kováč

Copywriters: Martin Polakovič, Tomáš Klas, Romana Kádeková

Art Director: Marián Jackovič

Strategy Director: Juraj Kováč

Produkční agentura: Protos Production

Režisér: Martin Marček

Kamera: Martin Chlpík

Producent: Andrea Mlynková

Produkce: Zuzana Ulbrichtová, Samuel Vojtek, Svitlana Zaichenko

Cast: Emília Vášáryová, Rebeka Poláková, Ján Gallovič, Alexander Bárta, Ľuboš Kostelný, Richard Stanke, Roman Polák, Filip Pavúk

Nasazení: do 31. března 2025

Mediamix: online