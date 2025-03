Agentura Wilhelm Kinga vytvořila pro Notino novou evropskou kampaň

Společnost Notino, největší evropský online prodejce produktů pro krásu a zdraví, představuje novou marketingovou kampaň, která poběží ve většině evropských zemí a zaměří se na podporu inovativních technologií Notina.

Ve spolupráci s agenturou Wilhelm Kinga spouští Notino kampaň, která ženám dodává sílu činit vlastní rozhodnutí. Režie sedmi spotů se ujal Marek Partyš, produkci zajistili Hitchhiker Films.

Notino v rámci evropské marketingové kampaně zdůrazňuje roli svých inovativních technologií v oblasti krásy. Virtuální zrcadlo, Fragrance Finder nebo Shade Finder, to jsou nástroje Notina, které posouvají hranice beauty světa a dávají ženám možnost experimentovat, objevovat a rozhodovat se bez kompromisů a vnějších vlivů.

Síla ženské intuice, podpořená technologiemi, se proto stala ústředním motivem kampaně, která poběží od března 2025 ve více než 20 evropských zemích včetně Rakouska, Řecka, Chorvatska, Slovinska a Pobaltí.

„Věříme, že technologie mají moc nejen usnadnit naše životy, ale také posílit autenticitu a sebedůvěru žen. Chceme, aby každá žena mohla objevovat produkty, které jí skutečně vyhovují, a cítila se krásná podle vlastních pravidel. Naše kampaň je o svobodě volby a o tom, že krása není o trendech, ale o tom, co nám osobně dává smysl,“ říká Martina Juráňová, „head of brand management“ Notina.

Notino ukazuje, že technologie nejsou překážkou přirozenosti, ale jejím spojencem. Neříkají ženám, jak by měly vypadat, a dávají jim prostor rozhodnout se samy za sebe. Bez diktátu trendů. Proto i vizuální styl kampaně vybočuje z klasického beauty světa a místo studiové dokonalosti sází na filmovou syrovost.

Za kreativním zpracováním kampaně stojí agentura Wilhelm Kinga, která díky kreativnímu zpracování zvítězila v mezinárodním tendru nad agenturami z Holandska a Rumunska. Zaměřila se na silnou, a přitom jednoduchou myšlenku konceptu „Make choices that are truly yours“, která navazuje na současný positioning značky Notino a posouvá ho blíže k reálným rozhodnutím zákazníků.

Produkčně se na ní podílela společnost Hitchhiker Films s režisérem Markem Partyšem a kameramankou Annou Smoroňovou. Celkem vzniklo sedm spotů, z nichž každý vypráví originální příběh propojený s jedním z inovativních nástrojů Notina.

Vedle nich rámuje celkovou vizi značky a její poselství o síle osobních rozhodnutí i samostatné manifesto. Obsah kampaně bude publikován postupně během následujících dvou let.

V České republice a dalších zemích pokračuje spolupráce s ambasadorkami. Tváří Notina pro Českou republiku zůstává zpěvačka Ewa Farna, na Slovensku televizní a filmová herečka Kristina Svarinská, v Polsku herečka Małgorzata Socha, v Rumunsku zpěvačka a herečka Theo Rose a v Itálii modelka Bianca Balti.

Vizitka kampaně

Klient: Notino

Brand Management: Martina Juráňová, Kateřina Červová

Project Management: Kateřina Benáčková, Anna Břežná

Kreativní agentura: Wilhelm Kinga

Creative Director: Pavel Wilhelm Přibyl

Art Director: Katarína Kinga Králová

Account Director: Jana Pokorná Valenčíková

Graphic Designer: Kateřina Hlávková

Production House: Hitchhiker Films

Director: Marek Partyš

DOP: Anna Smoroňová

Photographer: Jakub Koutný

Executive Producer: Ivan Hulík

Producer: Michal Gögh

CGI: BareBear Production

Hudba: Iamviliam