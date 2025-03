Mezinárodní den žen: kampaně volají po rychlejším pokroku

Oslavy MDŽ využívají značky a organizace k tomu, aby upozornily na problémy, s kterými se ženy pořád potýkají. Je třeba konat, říkají.

Téma letošního Mezinárodního dne žen shrnuje slogan „Accelerate Action“. Zrychlení akce pro rovnost žen je potřeba, protože jak IWD připomíná, současným tempem by se jí dosáhlo v roce 2158.

Podívejte se na výběr z projektů, které se snaží zrychlit pokrok v mnoha oblastech, ať už jde o nároku na odměnu, uznání zásluh nebo třeba v boji s domácím násilím a obtěžováním.

The Fee Speech

Řada společností pořádá u příležitosti Mezinárodního dne žen konference, které mají oslavovat ženy. Zároveň ale po nich často chtějí, aby vystupovaly se svými proslovy zadarmo. Agentura Clemenger BBDO Sydney a organizace „Less than 10% F*ck That“ proto vytvořily projekt „The Fee Speech“, který má ženám pomoci „edukovat“ podobné společnosti – nebo jak říká tvář projektu, novinářka a komentátorka Jane Caro – „idioty, kteří po vás chtějí práci zadarmo“.

The Final Copy of Ilon Specht

V reklamním průmyslu je mnoho žen, o jejichž zásluhách se mnoho neví. Najde se někdo, kdo nezná slogan „Protože já za to stojím“? Ikonické sousloví více než 50 let používá značka L’Oréal Paris. Přineslo revoluci v „beauty byznysu“ a navzdory atmosféře počátku 70. let představovalo stručně výstižné sebeurčení hodnoty žen. Vytvořila jej Ilon Specht z agentury McCann. Autorku, kterou představuje krátký dokument od držitele dvou Oscarů Bena Proudfoota, jeho společnosti Breakwater Studios a produkce Traverse 32. V celé délce je ke zhlédnutí zde.

The Monster Who Came to Tea

Téma domácího rozvíjí kampaň neziskové organizace Women’s Aid a agentury House 337. Mrazivě působivý příběh o „monstru, které přišlo na čaj“ začíná pohádkou, kterou předčítá matka dceři před spaním, zlom v jeho závěru ale podtrhuje urgenci, s níž by se mělo s domácím násilím bojovat. A to nejen v případě britské vlády, kterou kampaň i s pomocí petice vyzývá k výraznější aktivitě.

When Silence Is Not Gold

Na otázku, kdy mlčeti není zlato odpovídá rovněž výroční kampaň šperkařské značky Pomellato ze skupiny Kerig. S pomocí osobností, jako jsou Jane Fonda, Mariska Hargitay, Laura Harrier, America Ferrera nebo Gianvito Martino, vyzývá, abychom se stali strážci společnosti, která nedopustí domácího násilí, s nímž se setká jedna ze tří žen na světě.

No red flag is too small

Také britská nezisková organizace Refuge reaguje na fakt, že jedna ze čtyř Britek během svého života čelí domácímu násilí. Takzvané „red flags“, signály upozorňující na nebezpečné chování partnerů, se společně AMV BBDO a produkcí Pixel Artworks rozhodla zhmotnit ve výstavě přezdívané „Moře červené“ v londýnském prostoru Outernet.

Více než sto vlajek upozorňujících na mnoha podob zneužívání doprovází hlasy žen, které se s ním potýkaly, ztvárněné osobnostmi, jako jsou Olivia Colman, Bella Ramsay či Adjoa Andoh. Výstava navazuje na dlouhodobou kampaň „Make the World a Refuge“.

Tailing

Organizace Our Streets Now se spojila s oceňovano reklamní režisérkou Lauren Midwinter, aby upozornily na sexuální obtěžování, s nímž se ženy setkávají za bílého dne. Podle výzkumu Our Streets Now se s ním pravidelně potýká každá druhá žena ve Spojeném království ve věku 16 až 24 let, ačkoli se i díky předchozí kampani #CrimeNotCompliment stalo sexuální obtěžování v zemi trestným činem. Pětiminutový film ukazuje, jak může obtěžování vypadat naprosto odlišně pro každou ze stran a jak traumatizující dopady může mít. Celý film je ke zhlédnutí na webu projektu.