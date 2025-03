Martin Myšička jako český Christoph Waltz v nové kampani E.onu od VCCP

E.on spouští novou kampaň „Nechte to na nás“. Opět vznikla ve spolupráci s VCCP a zdůrazňuje, že chytrá energetická řešení mohou být dostupná a snadná.

V hlavní roli série televizních spotů, zaměřených na témata jako fotovoltaika, tepelná čerpadla či sdílení elektřiny, se představil Martin Myšička.

„Chceme ukázat, že energetická transformace není jen vizí budoucnosti, ale realitou, kterou pomáháme vytvářet už dnes,“ říká Simona Bláhová z marketingové komunikace společnosti E.on o novém směřování značky.

„Naším cílem je dát zákazníkům jistotu, že se o novou energii skutečně postaráme. Jsme nejen spolehlivým dodavatelem elektřiny a plynu, ale přinášíme i chytrá a výhodná řešení. Týkají se například úspor energií nebo garance férových cen od stabilního dodavatele,“ dodává.

Hlavní sdělení kampaně se soustředí na závazek E.onu, aby nová energie dávala skutečný smysl. Kampaň vychází z poznatku, že lidé často věří, že lepší řešení existují, aktivně je však nehledají a často jsou vůči nim přirozeně skeptičtí.

E.on chce tento postoj změnit a ukázat, že to může fungovat díky překvapivě jednoduchým a rychlým řešením jako sdílení elektřiny, fotovoltaika, tepelná čerpadla, ale také skutečná péče o zákazníka a zájem o to, co potřebuje.

Tato lokálně vyvinutá kreativa volně navazuje na adaptaci mezinárodní kampaně s Christophem Waltzem, kterou E.on spustil v únoru 2025.

Nový koncept, stejně jako adaptaci globální kampaně, měla na starosti agentura VCCP, která spolupráci se značkou navázala už v předchozích letech. Česká kreativa rozvíjí globální koncept a přizpůsobuje ho místním specifikům.

Hlavním hrdinou spotů je Martin Myšička v roli mrzutého všeználka. Lehce „čecháčkovský“ přístup pak vyvažuje E.on, který s nadhledem a elegancí ukazuje, že jednoduchá a funkční řešení už dávno existují.

„Z kampaně mám obrovskou radost. Skvělé herecké výkony pomohly vytvořit jedinečné a zapamatovatelné postavy, na kterých můžeme dlouhodobě stavět a budovat unikátní svět značky E.on. Typ humoru zároveň podporuje positioning značky a zachovává si kultivovanou úroveň,“ říká Marek Farkaš, kreativní ředitel VCCP.

První vlna kampaně se zaměří na fotovoltaiku a komunikaci férových cen, přičemž další témata budou následovat v průběhu roku.

Vizitka kampaně

Klient: E.on

Kreativní agentura: VCCP

Režie: duo Mugshots – Tomáš Brožek a Jindra Malík

Fotografie: Petr Dobiáš

Produkce: Boogie Films

Voiceover: Hana Vagnerová

Nasazení: od března 2025

Mediamix: TV, online, OOH