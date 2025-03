Co dokážou AirPods 4. Pedro Pascal tančí filmovým spotem Apple

Jak se vyrovnat s bolestivým rozchodem? Apple v novém pětiminutovém vizuálním opusu oscarového režiséra Spikea Jonze nabízí hudbu, tanec a sluchátka AirPods 4 s aktivním potlačením ruchu.

Hlavní roli ve spotu, za kterým stojí s Applem dlouhodobě spolupracující agentura TBWA\Media Arts Lab, ztvárnil herec Pedro Pascal (Narcos, Mandalorian, The Last of Us, Gladiátor II).

Příběh začíná emotivním rozchodem jeho postavy, jenž následuje zimní melancholická uliční scéna, kterou roztancuje aktivace funkce potlačení ruchu na sluchátkách. Prostřední barevná a rozjuchaná část postavená na pozitivních vzpomínkách pak nechává vyniknout Pascalův taneční um.

Choreografii vytvořila Tanisha Scott, která pracovala s řadou předních hudebníků – namátkou Drakem, Beyoncé či Rihannou. O hudbu se stará Guitarricadelafuente se skladbou „Conticinio“, která přechází do energického rytmu „Perfect“ od Sam i & Tropkillaz.

Hlavním poselstvím filmového spotu je síla hudby, která propojuje hrdinu s jeho šťastnějším já a mění barevnou perspektivu jeho světa. To vše ve spojení s kouzlem aktivního potlačení zvuku jako klíčové vlastnosti produktu.

Pro Spikea Jonze je to už druhá spolupráce se společností Apple. V roce 2018 režíroval podobně tanečně laděný spot „Welcome Home“ na HomePod.