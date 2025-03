Aby kočka nestála v cestě známosti, Lynx uvádí voňavku se šantou kočičí

Protože 60 procent majitelek a majitelů koček pustilo k vodě známost, která jejich mazlíčkovi nevoní, uvádí Lynx s Lola MullenLowe limitovanou edici spreje, co micky okouzlí.

Zajímavý insight pomohl k inovaci brandu ze skupiny Unilever. Průzkum společnosti Censuswide ukázal, že šest z deseti vlastníků koček by se nescházelo s někým, kdo si nerozumí s jejich kočkou. A to brand Lynx, jemuž by se česky dalo říkat „Rys“, samozřejmě nemohl nechat jen tak.

Vytvořil limitovanou edici voňavky s příměsí šanty kočičí, jež obsahuje nepetalakton připomínající kočičí feromony. „Lynx with Catnip“ má zajistit, že na známost nebudou domácí mazlíčci prskat ale spíše nadšeně vrnět.

„Jakmile jsme objevili tuto informaci, museli jsme na jejím základě vyrobit produkt. Naštěstí máme odvážného klienta, který se k tomu odhodlal. S jejich expertízou na vývoj vůní, jsme nevytvořili jen kampaň, ale unikátní výrobek,“ říká Tomás Ostiglia, výkonný kreativní ředitel agentury Lola MullenLowe.

Caroline Gregory, globální ředitelka značek Lynx a Axe k tomu dodává: „Sebedůvěra je klíčová, ale upřímně – když vás nesnese kočka, máte problém. S ‚Lynx with Catnip‘ vám dáváme výhodu. Tento nápad vynáší platformu značky ‚síla vůně‘ na úplně jinou úroveň.“

Máte-li pocit, že apríl přišel letos dřív, značka limitovanou edici uvedla v Británii s velkou kampaní se spotem od produkce Canada a oceňovaného režiséra Andrease Nilssona.

Na webu má pro vůni „waiting list“. A podle tiskové zprávy má plány s potenciálním rozšířením nabídky na další trhy.

Vizitka kampaně

Klient: Lynx – Unilever

Agentura: Lola MullenLowe

Produkce: Canada

Režie: Andeas Nilsson

Postprodukce: Melt Creative

Hudba: Big Sync Music