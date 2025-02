Umění neměnit. Pilsner Urquell představuje novou komunikační platformu

Česká značka přichází s novou komunikační platformou, která zastřeší veškerou kreativu v dalších letech. Nová komunikace z dílny B&T Agency oslavuje to, co je na plzni tak jedinečné – chuť, která se nemění od doby, kdy byla uvařena první várka, tedy od roku 1842.

Pro Pilsner Urquell je to jedna z největších kampaní za poslední roky a definuje i nový claim značky: „Umění neměnit“.

„Novou komunikační kampaní Pilsner Urquell se chceme přiblížit našim spotřebitelům. Vychází z myšlenky a pocitu, který je nám všem důvěrně známý – všichni máme v životě ty nejkrásnější věci a okamžiky, o kterých víme, že by měly zůstat neměnné,“ říká Lenka Králová, „brand director“ Pilsner Urquell.

„Tyto věci nás naplňují radostí, potěšením, hrdostí nebo láskou. Nejsou to jen hluboké a dojemné lidské příběhy, ale i obyčejné maličkosti, které přináší každodenní život. Od dokonale načepované hladinky v oblíbené hospůdce až po pravidelné návštěvy rodiny. Pilsner Urquell tento pocit dobře zná. Víme, kolik úsilí, obětavosti a péče je potřeba k tomu, aby věci zůstaly stejné – jako chuť plzeňského ležáku, kterou jsme nezměnili od roku 1842. Protože tak ho mají naši spotřebitelé rádi. A my děláme vše proto, abychom ho tak zachovali,“ dodává.



Nová kampaň má pomoci značce být ještě relevantnější v současném rychle se měnícím se světě. Některé věci, hodnoty, ale i každodenní radosti totiž stojí za to udržet neměnné, protože jen tak nám přinášejí největší potěšení. V tom se skrývá poslání konceptu Umění neměnit.

„Kampaň je zaměřena na všechny milovníky piva – muže i ženy – v České republice. Naším hlavním cílem je oslovit lidi, kteří v pivní kategorii hledají kvalitní produkty, autentické značky a prémiovost,“ dodává k nové kampani Králová.

Platforma Umění neměnit vznikla v kreativní agentuře B&T Agency, která s Pilsner Urquell už několik let spolupracuje na digitálních kampaních a stojí například za úspěšným konceptem „Nejlepší bublinky ve Varech“. Letos se tak v B&T postarají ikonické značce i o ATL komunikaci, včetně hokejové a vánoční kampaně.

„V Česku asi neexistuje proslulejší značka než Pilsner Urquell, takže mít možnost podílet se na jejím dalším směřování v takovém rozsahu bylo vlastně za odměnu. Naším cílem bylo ukázat plzeň jako nadčasovou ikonu, jejíž chuť se nemění už 182 let. Protože když je něco perfektní a milujete to, není přece důvod to měnit. Proto pro nás bylo důležité autenticky a lidsky ztvárnit nadšení z chuti a určitou intimitu okamžiku ve chvíli, kdy se člověk napije čerstvě načepované plzně,“ říká k nové kampani „executive creative director“ B&T Ondřej Peša.

První vlna „Umění neměnit“ odstartovala 17. února novým TV spotem s divadelní a filmovou herečkou Zuzanou Stivínovou v hlavní roli. Spot vznikl v produkci Bistro Films pod taktovkou režiséra Martina Krejčího. Navazující digitální videa režíroval Adam Pavelka a o klíčový vizuál se postarala Urša Premik s produkcí Silencio. Nová platforma se ale samozřejmě propíše do kompletního 360° mixu.

„Rozsah celé kampaně je širší. V rámci televizního vysílání plánujeme v dohledné době odvysílat sponzorské vzkazy napojené na hlavní kreativu a ideu neměnnosti. Do celého komunikačního mixu zapojíme také venkovní plochy v Praze a dalších městech České republiky. V místě prodeje, a to jak na prodejních plochách v retailu, tak v hospodách, je komunikace přítomna již od začátku února prostřednictvím sekundárního vystavení a spotřebitelské aktivace spojené se soutěží,“ popisuje plány s novou komunikační platformou Soňa Repčíková, brand manager Pilsner Urquell CZ.

„V následujících týdnech a měsících se do komplexní 360° přidají PR aktivity nebo přiblížení konceptu na značkových akcích a v rámci sponzoringu. Nejvýznamnější kampaň značky Pilsner Urquell v letošním roce bude mít v českém komunikačním prostoru opravdu široký záběr, každopádně cílem je, aby celá komunikační platforma Umění neměnit byla spojující linkou, která propojí komunikaci a ostatní projekty značky v horizontu několika dalších let,“ dodává Repčíková.

