Super Bowl ONLINE: nejlepší reklamy na jednom místě

MAM přináší přehled spotů, které se utkají o pozornost diváků během reklamní přehlídky roku. Podívejte se, kdo dá reklamní touchdown na Super Bowlu LIX.

Už v neděli 9. února se odehraje finále americké Národní fotbalové ligy. Po loňském roce, kdy se Super Bowl stal nejsledovanější televizní událostí v USA, se očekává další vysoká sledovanost.

I díky tomu si stanice Fox mohla účtovat rekordních sedm milionů dolarů za 30 sekund reklamního času. Ačkoli se možnosti zapůsobit letos vzdávají firmy, mezi které patří Kia, BMW, Toyota, Volkswagen nebo pojišťovna State Farm (více viz MAM 05/2024), řada z nich si příležitost ujít nenechá.

Reklama

Mezi nimi je s letos první celostátní reklamou možná překvapivě i brand vody v plechovce Liquid Death, který dosud šikovně využíval spíše regionální kampaně a další na Super Bowl navázané aktivity. „Není levnější způsob, jak oslovit přes sto milionů unikátních diváků, kteří chtějí sledovat reklamy,“ prohlásil šéf značky Mike Cessario.

A kdo další mu dává za pravdu?

Booking.com

Po komičkách Melisse McCarthy a Tině Fey sáhl Booking.com s agenturou Zulu Alpha Kilo po celebritách z The Muppet Show v čele s Miss Piggy.

Reese’s

Nejezte lávu, prosí značka Reese’s svoje zákazníky, které podle reklamy od agentury Erich & Kallman zmátlo uvedení novinky s „čokoládovou lávou“.

HexClad

Brand kuchyňského náčiní pro svou premiéru na Super Bowlu přizval s agenturou Rosewood Creative na pomoc kuchaře Gordona Ramsayho, který ve stylu série Muži v černém dostane lekci nejen o vaření, ale i o slávě.

Hellmann’s

Značka ze skupiny Unilever se s agenturou VML do filmové historie vrací doslova a po 36 letech opakuje slavnou scénku ze snímku Když Harry potkal Sally. Nechybí Meg Ryan, Billy Crystal ani sendvič s majonézou.

Doritos

Chipsy ze skupiny Frito-Lay se vrací zpátky do vlastní historie a oživují projekt Crash the Super Bowl, kde nechává reklamu natočit svoje fanoušky. Vítěz dostane milion dolarů a výlet na „Velkou hru“. Hlasující vybírali z těchto tří finalistů.

Jejich snahy hodnotí i focus group složená nejen z hráčů Kansas City Chiefs.

Bosch

Debut si na Super Bowlu odehraje německá značka Bosch, která si na pomoc přizvala Antonia Banderase a oživila také wrestlingovou legendu Randyho Savage.

Uber Eats

Na jistotu sází s agenturou Special U.S doručovací služba Uber Eats. Po loňském úspěchu s Beckhamovými si opět hraje s narážkami na virální momenty historie s řadou celebrit. Hlavní roli hraje Matthew McConaughey, který odhaluje konspirační teorii, že americký fotbal byl vynalezený pro podporu prodeje jídla. Zdatně mu zatím v trailerech sekunduje Martha Stewart nebo zpěvačka Charli XCX.

WeatherTech

Jako osvěžení mezi zástupci celebrit působí reklama výrobce doplňků do domácnosti a automobilů WeatherTech, který s agenturou Pinnacle Advertising vsadil na odvázanou partu sedmdesátnic vydávajících se za dobrodružstvím s melodií Born to Be Wild.

Instacart

Ani online supermarket Instacart se svým debutem se známými tvářemi nešetří. Jen místo herců a zpěvaček do jednoho spotu s agenturou TBWA\Chiat\Day vměstnává co nejvíce maskotů brandů, jejichž zboží prodává.

Angel Soft

Zajímavou strategii pro svou premiéru na Super Bowl zvolil s agenturou Grey New York výrobce toaletního papíru Angel Soft. Slibuje reklamu, díky které si budou moci diváci odskočit, aby nepřišli o zápas, spoty ani show během poločasu v režii Kendricka Lamara a pod patronátem Apple Music. Právě před ní má běžet.

Budweiser

Pivo nemůže na Super Bowlu chybět a Budweiser se bude opět snažit dojmout s pomocí clydesdalského koně. Tentokrát sází na hříbě, které je podle majitele příliš mladé na to, aby mohlo rozvážet sudy.

Coors Light

Nechybí ani konkurence AB InBev. Coors Light ze skupiny Molson Coors s agenturou Mischief @ No Fixed Address rozvíjejí komunikační platformu „Choose Chill“. Ve spotu pro Super Bowl pomáhají herci Timothymu Simonsovi, který má při natáčení „den blbec“, nebo jak se v Americe říká „case of the Mondays“. A fanouškům pak nabídne speciální balení piva, aby se srovnali s „blbou náladou“ z obyčejného pondělí po zápase.

Bud Light

Další značka ze skupiny AB InBev to nemá jednoduché. Bud Light se stále snaží získat zpět své zákazníky po kontroverzích s kampaní s Dylan Mulvaney před dvěma lety. Podaří se jí to s „velkými muži“, jako jsou Shane Gillis, Post Malone, a Peyton Manning?

Stella Artois

To Stella Artois po pětileté pauze sází na hvězdu kampaní Davida Beckhama a to hned dvakrát. Během Super Bowlu s ním bude hledat jeho ztracené dvojče, dalšího Davida Beckhama.

Michelob Ultra

„Ultra hustle“ pak za značky AB InBev předvádí Michelob Ultra s neporazitelnou dvojkou, kterou představují Willem Dafoe a Catherine O’Hara. A to i když se proti nim postaví Sabrina Ionescu, Randy Moss, nebo Ryan Crouser.

Rocket

Skupina Rocket Companies, pod níž spadá i poskytovatel hypoték Rocket, bude během „Velké hry“ dojímat. S agenturou Mirimar chtějí ukázat, jak lidi spojuje vlastní bydlení. „Žádné celebrity, žádné vylomeniny, jen lidé, co se vracejí domů,“ uvedla společnost.

Squarespace

Platforma Squarespace pro tvorbu webů bude mít na Super Bowlu 30sekundový spot. Zatím zveřejnila čtyřikrát delší trailer. V něm populární herec Barry Keoghan vytváří stránky pro svého parťáka, Dona Mosleyho, s nímž se objevil už v teaseru „příběh starý jako internet“.

NerdWallet

Debut čeká fintech společnost NerdWallet, která s agenturou Deutsch slibuje příchod génia. Pomůže s osobními financemi Běluha?

Novartis

Dát ňadrům pozornost, kterou si zaslouží, chce ve své premiéře na Super Bowlu společnost Novartis. Do spotu vytvořeného s agenturou Merkley+Partners obsadila komičku Wandu Sykes a herečku Hailee Steinfeld.

Hims & Hers

Se songem „This is America“ od Childish Gambina v interně vytvořeném spotu varuje platforma Hims & Hers před epidemií obezity a v „boji proti systému“ nabízí prostředky na hubnutí.