Orion a Czech Promotion pokračují ve spolupráci a představují nový kreativní koncept

Po úspěšné kampani ke StarDance přichází Orion s novým konceptem „Recept na všechno“, který ve spolupráci s Czech Promotion hravě přibližuje široký sortiment.

Nová kampaň se stejně jako ta podzimní odehrává přímo v prodejně Orion a postupně představí čtyři reklamní spoty. Prvním zveřejněným příběhem je nostalgická vzpomínka na babiččinu bábovku, která vede k nákupu formy a dalších pomůcek na pečení – vše samozřejmě dostupné v prodejnách Orion.

„Tak to chce ještě…“: kreativa, která osloví po celý rok

Autorem konceptu je „creative director“ agentury Czech Promotion Petr Vlasák a jeho tým. Na rozdíl od podzimní kampaně inspirované tancem, která vznikla během jedné noci za účasti profesionálních tanečníků a choreografů, je nová série reklam zaměřena na každodenní okamžiky spojené s domácím vařením a pečením.

„Prodejny Orion mají tak široký sortiment, že tam najdete úplně všechno, na co si vzpomenete. A to doslova. Při pohledu na smaltovanou formu ožijí vzpomínky na babiččinu bábovku a vy hned víte, jaké domácí potřeby k tomu potřebujete nakoupit. Do budoucna zákazníkům připomeneme jejich blízké nejen při vaření, ale i v dalších chvílích, které zažívají doma s rodinou,“ popisuje Petr Vlasák.

Komunikace je rozvržena do celého roku a jednotlivé spoty budou v televizi nasazovány postupně. Každý z nich divákům ukáže jiný moment, ke kterému se váže výběr vhodného kuchyňského vybavení – ať už jde o pečení, vaření nebo servírování.

„Chceme lidem připomenout, že správné nástroje v kuchyni mohou proměnit obyčejné vaření v radost. Po podzimní kampani teď pokračujeme s konceptem, který je zaměřen i na jiné činnosti a ukazuje, že Orion má opravdu recept na všechno. Celou kampaň tak propojuje myšlenka a hlavní claim ‚Tvoříme vaši domácnost‘,“ dodává Martin Doubek, generální ředitel společnosti Orion.