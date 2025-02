Nepít je plus, říká kampaň VOD platformy Prima+

S uvedením filmu Zápasník alkoholičky ve své videotéce uvádí služba Prima+ kampaň s názvem Nepít je plus, která prostřednictvím tří hereček dává tvář skutečným příběhům abstinujících alkoholiček.

Alkohol je stáhl na dno, ale dokázaly najít sílu a cestu zpět do života. Říkají si Ženy s odvahou a sdílením svých životních příběhů chtějí varovat před snadným pádem do alkoholového pekla a motivovat k řešení ty, které už nadměrnému pití podlehly.

„Pamatuju si den, kdy jsem přišla o všechno, dcera mě s pláčem prosila, ať se léčím, jinak už mě nechce nikdy vidět. Tehdy jsem si uvědomila, že musím přestat pít,“ říká ve videu herečka Michaela Badinková. Nejsou to její slova, ale slova paní Bohunky N., která už osmnáct let abstinuje a nyní poskytla svůj životní příběh osvětě.

Spoty bojující proti ženskému alkoholismu natočily vedle Badinkové i další dvě herečky, Justýna Drábková a Michaela Tomešová. „Fandím všem, kteří se z toho dokážou dostat. Chce to velkou sílu. Tohle téma je pořád takové tabu, protože když někdo popíjí, skrývá to. Kdyby tyto příběhy pomohly někomu otevřít oči, mělo to smysl,“ říká Michaela Badinková.

Sama za sebe v kampani vystoupila Michaela Duffková, abstinující alkoholička a autorka Zápisníku alkoholičky, jehož filmové zpracování s Terezou Ramba v hlavní roli nyní uvádí Prima+. Michaela ví, jak vypadá alkoholismus ve své nejhorší podobě, a také už ví, jak člověku se závislostí na alkoholu pomoci.

„Úplně základní je nepřehlížet to, protože právě to většina z nás dělá. Mluvit fakticky a ve chvílích, kdy je ten člověk co nejvíc střízlivý. Co nejdříve vyhledat odbornou pomoc, neodkládat to, nevěřit slibům,“ apeluje Michaela Duffková.

Kampaň Nepít je plus vznikla stejně jako film Zápisník alkoholičky v režii Dana Svátka.