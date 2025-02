Mistrovství Evropy softbalistek má vizuál od Ilony Polanski

Představit softbal více široké veřejnosti. To je cílem pořadatelů zářijového ME, které bude hostit Praha. K popularizaci olympijského sportu má pomoct i atraktivní vizuál, o který se postarala ilustrátorka Ilona Polanski. Vychází ze sloganu „Beautiful game“ a zachycuje hráčky v ladných softbalových pohybech.

Grafická podoba šampionátu byla poprvé prezentována o víkendu na Evropském kongresu baseballu a softbalu v Záhřebu.

„Navazovala jsem na již vytvořený claim ‚Beautiful game‘. Cílem bylo zachytit hráčky v ikonických, ale krásných pozicích v pohybu. Vzniklo mnoho skic, ale vybrány byly ty, kde postavy připomínaly víly, tanečnice, popírající gravitaci,“ prohlásila Ilona Polanski, která posbírala několik cen a spolupracovala se světovými značkami – například s Google, Škodou, Pilsner Urquell a Nike. Dále pak vytvořila plakáty pro cyklistickou Tour de France Femmes.

Ilona, která byla oslovena Českou softballovou asociací, je polovinou ilustrátorského dua Tomski & Polanski, které založila spolu s kolegou Lukášem v roce 2013. Momentálně pracuje mimo jiné na ilustracích pro nové vydání Harryho Pottera a připravuje se na první samostatnou výstavu. Pro letošní softballové mistrovství Evropy vytvořila hlavní vizuál, který bude po dobu sedmi měsíců provázet kampaň mezinárodního šampionátu.

„Vybrala jsem momenty, kdy je hráčka zapálená do hry a vypadá nejvíce ladně jako tanečnice z fauvistického obrazu. Přesto se jedná o pozice, které si s tímto sportem spojí i člověk, který softball nikdy nehrál. A protože se jedná o šampionát konající se v Praze, vybrali jsme ikonické siluety města, jako je Karlův most, Pražský hrad a věže Týnského chrámu,“ vysvětlila Ilona Polanski. Organizátoři budou její skici používat také v dalších grafikách a v komunikaci na sociálních sítích.

Softbal se vrátil do rodiny olympijských her a v Česku patří mezi prioritní kolektivní sporty. Český ženský tým by se rád dostal na OH v Los Angeles 2028. A 7. září se domácí softbalistky poprvé předvedou na mistrovství Evropy, které se uskuteční v areálech na Krči nebo na Černém Mostě.