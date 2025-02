Jídlo je všechno, ukazuje britské Tesco v kampani od BBH London

Křupavý salát, zlaté vejce, ale i taška, co říká děkuji. To jsou hvězdy kampaně britského řetězce Tesco, podle níž jídlo není maličkost, ale všechno.

Novou kampaň „Its Not A Little Thing. Its Everything“, která zdůrazňuje kvalitu a čerstvost potravin, spustilo britské Tesco s agenturou BBH London. Komunikace nahrazující sedm let používaný koncept „Food Love Stories“, startuje na všech kanálech.

Výrazná je například v OOH, kde navazuje na úspěšnou komunikaci „Tesco Icons“, která s pomocí vizuálů jídla hláskovala název řetězce. Tentokrát se zaměřuje na detaily potravin a doplňuje je textem podtrhujícím jejich kvalitu – jako když je žloutek vejce zlatý, rajče šťavnaté a salát křupavý.

Reklama

Součástí kampaně je i nový televizní spot vytvořený s produkcí Iconoclast a ve spolupráci s režisérem Nogarim. Dává vyniknout maličkostem spojeným s jídlem, které mají vliv na jakoukoli příležitost a emocionálně působí na lidi.

Sdělení založené na hodnotách řetězce Tesco, podle nichž nejen ve vztahu k zákazníkům záleží na každé maličkosti, podtrhují také ve videu použité speciální nákupní tašky. Ty prostřednictvím jednoduchých slov místo loga společnosti ukazují, jak se dá jídlem rozjet party, poděkovat nebo se omluvit.

Limitovaná edice tašek s dlouhou životností bude během kampaně k dispozici i v obchodech Tesco. Zároveň mají svoji vlastní sérii vizuálů ve venkovní reklamě.

Vedle OOH a televize se kampaň s novým spotem objevuje i na sociálních sítích a v digitálu, ve VOD službách, v kinech, rozhlase i tisku.

Vizitka kampaně

Klient: Tesco UK

Agentura: BBH London

Produkce: Iconoclast, Universal Records

Režie: Nogari

Postprodukce: ETC

Média: EssenceMediacom