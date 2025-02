Converse spouští celosvětovou kampaň Love, Chuck

Converse přichází s kampaní, která vzdává hold modelu Chuck Taylor All Star a emocím, které v lidech probouzí.

Model Chuck Taylor All Star má za sebou bohatou historii. Ta se propsala do bezpočtu srdcí atletů, umělců, hudebníků, rebelů a každého, kdo vycítil jedinečného ducha, kterého v sobě CTAS mají. Nejde o pouhou botu, ale o symbol nonkonformity a o partnera na cestě životem.

Všechny subkultury – od surfařů až po rockery od Marakeše po Seoul – přijaly Chuck Taylor All Stars za své a integrovaly je do své každodennosti. Toto emocionální pouto je součástí DNA Chucků a promlouvá ke světu už jen tím, že si je obujete. Přináší pocit, že jste součástí komunity, dokáže mluvit globálním jazykem a předávat hodnoty, které jsou vlastní jak legendám a hrdinům, tak i těm zdánlivě na okraji. Všichni dohromady zanechávají stopu ve svém vlastním příběhu, všichni ve stejné botě.

Zavázáním tkaniček u Chucků vyprávíte příběh nostalgie, ale i mladistvé rebelie. Vzrušení z hledání vlastního hlasu, ale i z propojení se vzpomínkami, které nás definovaly. První pusa, první akord na kytaře, první protest. Obnošenost našich CTAS jen ukazuje, čím vším jsme si už prošli a co všechno jsme dokázali.

Pro globální kampaň, která vyjadřuje všechny tyto emoce, se Converse rozhodl společně napsat láskyplný love letter s Tylerem, Charli XCX, Lil Yachty a Vincem Staplesem.

Kampaň můžete sledovat na sociálních sítích značky. Brzy se také objeví lokální česká tvář kampaně, která se odtajní začátkem března.

Jak šel čas s Chuck Taylor All Star

● 1917: Converse představil první jednoduché plátěnky s gumovou podrážkou s názvem Non-Skid. Už Non-Skidy měly pro Converse typický diamantový vzor podrážky. Jde o předchůdce legendárních Chuck Taylor All Star tak, jak je známe dnes.

● 1934: Chuck Taylor, který nastupuje do Converse už v roce 1922, sehraje významnou roli v posunu značky směrem do prostředí celostátních basketbalových her. Ve 30. letech je jeho jméno oficiálně přidáno k All Star a na světě jsou Chuck Taylor All Star (CTAS).

● 1936: Basketbal se stává olympijským sportem a Converse je první značkou, která oficiálně sponzoruje americký tým. Celý Team USA hraje v customizovaných All Star botách.

● 1957: Nižší verze All Star, tzv. oxford cut, je představena díky Harlem Globetrotters, které sponzoruje Converse přes 50 let. Tento nižší střih bot se stane rychle velmi populární mezi surfaři, jelikož je snazší ho vyzout na pláži.

● 1971: Novou éru CTAS a její posun do pozice lifestylové obuvi má na svědomí představení nové barevné škály plátěných verzí. Spotřebitelé tak dostávají jedinečnou možnost se stylově vyjádřit podle sebe. Za 50 let od momentu, kdy Converse představil první barevné varianty, se dodnes značka dopočítala k 272 barevným verzím.

● 1980s: V průběhu 70. let se postupně prosadily kožené basketbalové boty. Chuck Taylor All Star se zase staly velmi populární mezi rebelující mládeží, rockery, umělci, snílky a dalšími subkulturami, pro které je sebevyjádření důležitou součástí jejich identity. Co se designu týče, už není tak důležitý sportovní výkon boty, ale více její černobílý plátěný cool charakter, který známe dodnes.

● 1989: Sílící propojení s mladou generací posiluje i sponzoring Rolling Stone’s Summer Music Guide, který Converse zastřeší i v roce 1992.

● 2009: Converse spojí síly s Comme des Garçons (CDG) Play, z čehož se vyklube dodnes dlouhotrvající spolupráce. Původní CTAS design tak dostane CDG srdíčko a vychází z archivní All Star historie.

● 2010: Nová éra personalizace začíná s možností upravit si Converse podle sebe nejdříve v obchodech a poté i online. Tato iniciativa postupně přeroste v projekt Converse By You.