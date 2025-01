KitKat láká na pauzu s hitem kapely Queen

Značka KitKat společnosti Nestlé zahájila rok kampaní s hitem „I Want to Break Free“ od Queen, propojujícím lepší pauzu se slavnou čokoládovou tyčinkou. Slogan „Dej si pauzu, dej si KitKat“ se objeví v českých televizích, na sociálních sítích a v obchodech.

KitKat chce, abychom si všichni uměli dát kvalitnější a ničím nepřerušovanou pauzu. Reklama je založená na písničce „I Want to Break Free“ od skupiny Queen a poukazuje na to, že žijeme ve světě, který vyžaduje naši neustálou pozornost a jak těžké je vypnout a dát si pořádnou pauzu.

V reklamě muž v rušném kancelářském prostředí bojuje s hromadou papírů, lepicích poznámek a kancelářské techniky, které se na něj lepí jako magnety. Na pozadí ikonické hymny Queen „I Want to Break Free“ odchází z kanceláře ve snaze trošku si odpočinout. Kancelářské potřeby padají na zem, jakmile otevře KitKat a rozlomí křupavou čokoládovou tyčinku. Reklamu zakončuje slogan „Dej si pauzu, dej si KitKat“.

Pauzu, prosím, tu kvalitní

V dnešní uspěchané době je odpočinek důležitější než kdy jindy. Výzkum, který KitKat provedl v listopadu 2023, ukázal, že i když lidé mají pocit, že si dopřávají dostatek pauz, pouze 34 procent z nich je považuje za kvalitní.

Mnozí cítí, že nemají kontrolu nad svým časem, že na ně doléhá tlak, jsou zaneprázdněni multitaskingem, nebo prostě nedokážou vypnout své myšlenky. Výsledkem je, že mnoho lidí své pauzy nevyužívá naplno, protože jsou často přerušované nebo roztříštěné.

Manažerka značky KitKat v Česku a na Slovensku Nikola Skýpalová o nové kampani říká: „Reklama a celá kampaň náš tým doslova pohltila, protože se v ní zkrátka najde každý. Těšíme se, jak propojení se světově proslulým hitem ‚I Want to Break Free’ od Queen zarezonuje u Čechů a Slováků.“

Dále dodává: „V týmu jsme se shodli na tom, že i když si dáme pauzu, nedokážeme se odpojit od online či pracovního světa. Neustále nás vyrušují skupinové chaty, e-maily či notifikace. Chceme, aby si lidé pořádně odpočinuli a k tomu je v této kampani budeme motivovat.“

Značka KitKat je s pauzou nezaměnitelně spojená právě díky svému sloganu „Dej si pauzu, dej si KitKat“.

Vizitka kampaně

Klient: Nestlé – KitKat

VP a globální vedoucí KitKat: Chris O’Donnell

Globální strategický marketingový a komunikační vedoucí KitKat: Wael Jabi

Kreativní agentura: VML UK

Režisér: Randy Krallman & agentura: Smuggler

Produkční agentura: Hogarth