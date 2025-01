Kdo si zaslouží největší kousek čokolády? Geniální obaly Cadbury vám napoví

Je to vtipné, naprosto autentické a ve výsledku vlastně docela jednoduché. Britská značka čokolády Cadbury Dairy Milk baví zákazníky na svém domácím trhu obaly, které jim velice kreativně navrhují, jak si tabulku pochoutky rozdělit.

Je to neuvěřitelné, jak značky nacházejí stále nové způsoby, jak se propojit s lidmi, získat si jejich pozornost a vyvolat u nich pozitivní emoce. Cadbury se to s obaly čokolád povedlo už před rokem při oslavách svého 200. výročí, když přivedlo zpět k životu sedm různých retro designů ze své minulosti.

Kampaň byla úspěšná, když vzbudila hodně zájmu a bodovala na sociálních sítích. Není proto divu, že se marketingový tým značky, která patří do skupiny Mondelēz, rozhodl znovu vytěžit potenciál obalu. Tentokrát Cadbury zvolilo odlehčenou formu sdělení, která staví spotřebitele do centra dění a před úkol, který mu je blízký: vyřešit dilema, kdo dostane jaký kousek čokolády.

Reklama

Verzí obalu je celkem dvanáct (což vzbuzuje potřebu zákazníků posbírat všechny) a jedno copy je lepší než druhé. Jednou rozděluje tabulku na různé velikosti podle toho, „kdo vaří, kdo myje nádobí a kdo jí“, jindy podle toho, „kdo bookuje letenky, rezervuje hotel a kdo jede na dovolenou“.

Kampaň přitom dokonale naplňuje základní hodnotu a poslání značky, kterou je štědrost. „Příběh Cadbury je založen na principu velkorysosti. Udržujeme ho v popředí, protože na něm byla značka postavena a protože to je to, co by od nás spotřebitelé měli očekávat. A také proto, že to funguje,“ odpověděl Connor Gould, brand manažer Cadbury, pro web Because of Marketing.

Zároveň kampaň podněcuje online i offline diskuse, staví na personalizaci, přímo vybízí k tvorbě UGC (user generated content), povyšuje značku na víc než jen produkt a díky tomu, že chytře poukazuje na to, že ti, kteří vynakládají více úsilí, si zaslouží více uznání (a možná i větší podíl čokolády), vytváří pozitivní asociace s brandem.