Tereza Vránková vede marketing Orlen Unipetrol

Po vedení PR a marketingu společnosti Samsung a zážitků se značkou Škoda Auto bude Tereza Vránková ředitelkou marketingu Orlen Unipetrol pro Česko, Slovensko a Maďarsko.

Po roční kariérní pauze se k marketingu vrací Tereza Vránková, od července nastoupila do role marketingové ředitelky Orlen Unipetrol pro Česko, Slovensko a Maďarsko.

„Těším se na nové výzvy, které s pokorou přijímám,“ uvedla Vránková na svém LinkedIn, kde změnu oznámila.

Vránková působila od června 2022 do konce roku 2024 jako šéfka pro „global brand experiences“ mladoboleslavské automobilky Škoda Auto. Předtím vedla téměř šest let PR a marketingovou komunikaci značky Samsung. Obdobnou pozici zastávala také přes dva roky ve Wüstenrot Financial Group.

Mezi lety 2003 a 2011 byla též Vránková marketingovou ředitelkou společnosti GTS Czech, o marketingovou komunikaci ICT a data center se starala přes další dva roky poté, co se společnost stala součástí skupiny T-Mobile. Mezi roky 1999 a 2003 byla též členkou boardu cestovní kanceláře Fischer.