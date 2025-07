Michal Teubner má nově na starosti interní komunikaci v Městské knihovně v Praze

Po 33 letech v Komerční bance a měsíci neplánovaného volna nastoupil Michal Teubner jako specialista interní komunikace do Městské knihovny v Praze.

Zhruba před dva týdny informoval Michal Teubner na LinkedIn o tom, že po 33 letech skončilo jeho působení ve skupině Komerční banka. Teď přišel s pozitivnější novinkou.

„Po měsíci neplánovaného volna mířím opět do pracovního procesu a s radostí oznamuji, že od 1. července mám na starost interní komunikaci v Městské knihovně v Praze,“ uvedl Teubner.

„Avizovanou ostrou tužku proto vyměním za literárně poetické plnicí pero a bude mi ctí zde informovat o dění z místa, kde je výraz genius loci obzvláště silný. Mimochodem, budu působit již v druhé budově z ateliéru architekta Františka Roitha. Ten totiž kromě stavby na Mariánském náměstí vytvořil také dnes již bývalé sídlo centrály KB na Václavském námětí 42,“ doplnil ještě.

V Komerční bance působil Michal Teubner od prosince 1991, začínal jako bankovní poradce. Do týmu interní komunikace se přesunul v roce 2002 a byl v něm pět let. Od roku 2007 byl pak přešel k týmu externí komunikaci skupiny, v němž působil téměř 19 let.