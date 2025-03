Marketingovou a commerce strategii Publicis Groupe v regionu povede Barbara Grabiwoda

Do nově vytvořené role ředitelky pro marketingovou a commerce strategii ve střední a východní Evropě Publicis Groupe nastupuje Barbara Grabiwoda, která dříve vedla strategii PXP / Publicis Production.

Z nové pozice se Barbara Grabiwoda zaměří na vedení, rozvoj a realizace strategií v oblasti retail médií na klíčových trzích střední a východní Evropy. Její pozice spadá přímo pod Marii Tudor, provozní ředitelku Publicis Groupe pro region střední a východní Evropy.

„Přináší výjimečnou vizi, hluboké odborné znalosti v oboru a prokázanou schopnost řídit transformaci. Jsme přesvědčeni, že pod jejím vedením se bude naše strategická nabídka dále rozvíjet a přinášet našim klientům působivé výsledky,“ uvedla Maria Tudor, COO Publicis Groupe CEE.

Grabiwoda se bude také zaměřovat na podporu obsahových inovací s využitím umělé inteligence, rozvoj produktů a hubů, včetně podpory škálování obchodních nabídek pro retailové klienty na vícero trhů.

Současně je také připravený plán pro další rozvoj její role tak, aby v dlouhodobém horizontu zahrnovala všechny aspekty komunikační a mediální strategie.

„Plánuji dále rozvíjet inovace na pomezí obchodu, obsahu a technologií. S tím, jak se vyvíjí prostředí obchodu, máme neuvěřitelnou příležitost formovat budoucnost pro naše klienty poskytováním integrovaných řešení založených na datech a umělé inteligenci,“ dodala Barbara Grabiwoda.

Barbara Grabiwoda dosud působila od listopadu 2023 jako ředitelka pro strategii společnosti PXP / Publicis Production, kde byla klíčovou postavou při tvorbě e-commerce a produkčních strategií, podpoře inovací a posilovaní spolupráce mezi týmy. Od listopadu 2021 vedla též strategii Publicis Le Pont a téměř tři roky vedla digitální transformaci a e-commerce strategii Publicis Commerce.

Grabiwoda také přes deset let pracovala na klientské straně, kde zastávala vedoucí pozice ve společnostech LOT Polish Airlines, Alior Bank a Tchibo a úspěšně řídila propojení obchodu a marketingu a vedla digitální transformaci.

Přednáší rovněž na předních polských univerzitách, je autorkou knihy The Economics of Digital Shopping in Central & Eastern Europe (Cambridge University Press, 2022). Na Varšavské ekonomické škole její výzkum nákupního chování generace Z získal ocenění Nejlepší doktorandská práce roku.

Je také autorkou v oblasti tvorby obsahu využívajícího umělou inteligenci. V roce 2024 byla hlavní přispěvatelkou do publikace „Supercharging Content Production with GenAI: Turning Buzzwords into Scalable Practices – A Cross-Sector Analysis“, komplexní bílé knihy zkoumající dopad AI na efektivitu a optimalizaci produkce obsahu.