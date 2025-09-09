Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Připravte se na podzimní start: Kombinované studium MBA v Business Institutu začíná už 1. října 2025!

© Unsplash.com

  • Advertorial

Hledáte způsob, jak se odlišit v přeplněném trhu a získat klíčové manažerské dovednosti, které vám otevřou dveře k novým příležitostem? Business Institut, jedna z nejprestižnějších vzdělávacích institucí v České republice, otevírá podzimní cyklus kombinované výuky pro nové studenty.

Tuto formu studia otevírá pouze dvakrát ročně, proto pokud chcete začít svou cestu k profesnímu růstu již letos, je nejvyšší čas jednat – nejbližší zahájení výuky programů MBA v kombinované formě je naplánováno na 1. října 2025.

Kombinované studium představuje ideální řešení pro vytížené manažery a podnikatele, kteří si nemohou dovolit pravidelné dojíždění za studiem. Tento model chytře spojuje svobodu online studia s výhodami osobního kontaktu. Studenti se účastní jednoho lektorského setkání měsíčně, které je dobrovolné a koná se vždy v pracovní dny, v  podvečerních hodinách v moderních prostorech v Praze. Tato setkání jsou skvělou příležitostí k navázání cenných kontaktů a výměně zkušeností s kolegy z oboru. Zbytek studia a komunikace s lektory či odevzdávání prací probíhá online prostřednictvím e-learningové platformy, která je dostupná nonstop. Díky tomu můžete studovat vlastním tempem, ať už jste kdekoliv.

Rozjeďte svou kariéru v marketingu a PR: Dva exkluzivní MBA programy

V dnešním digitálním světě je marketing a komunikace klíčová pro každou firmu. Pro ty, kteří se chtějí stát lídry v této oblasti, nabízí Business Institut dva specializované MBA programy:

MBA Public Relations a komunikace: Tento program je navržen pro profesionály, kteří chtějí ovládnout umění budování vztahů s veřejností a řízení firemní komunikace. Naučíte se vytvářet komplexní PR strategie, efektivně předávat informace v krizových situacích a řídit interní i externí komunikaci. Studenti se ponoří do témat jako jsou mediální trénink, strategická komunikace a budování značky. Získáte dovednosti potřebné k ochraně firemní reputace a vytváření silné a důvěryhodné značky.

MBA Marketing a reklama: Program je ideální pro ty, kteří chtějí získat hluboké znalosti v oblasti marketingového plánování a digitální reklamy. Projdete si tématy od analýzy trhu, chování spotřebitelů až po tvorbu úspěšných reklamních kampaní. Naučíte se pracovat s nejnovějšími marketingovými nástroji, optimalizovat online kampaně a měřit jejich efektivitu. Tento program vás připraví na roli marketingového lídra, který dokáže řídit kompletní marketingovou strategii a dosahovat obchodních cílů.

Prestiž, kterou stvrzují akreditace a spokojení absolventi

Business Institut si po léta budoval reputaci jako instituce, která garantuje vysokou kvalitu. Jejich prestiž je podložena akreditacemi a členstvími v mezinárodních organizacích, které potvrzují, že profesní programy splňují ty nejvyšší standardy. Nejlepším důkazem jsou hlavně spokojení absolventi, jejichž osobní reference mluví za vše. Mnozí z nich po studiu dosáhli významného profesního posunu, ať už se jedná o povýšení, nebo o úspěšné rozjetí vlastního podnikání. Jejich příběhy inspirují a potvrzují, že investice do vzdělání v Business Institutu je tou nejlepší volbou.

Jednoduše online: Podání přihlášky je zdarma

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost stát se součástí elitní skupiny absolventů MBA. Podzimní semestr začíná již 1. října a místa se rychle plní. Nečekejte a udělejte první krok ke své profesní přeměně. Online přihláška je zdarma a nezávazná. Business Institut nabízí širokou paletu MBA programů v kombinované či 100% online formě. Určitě si vyberete program, který nejlépe odpovídá vašim cílům a časovým možnostem.

Investujte do sebe a staňte se lídrem, kterého trh hledá!

Picture of Business Institut EDU a.s.

Business Institut EDU a.s.

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-36
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-36
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Cesta
Komunita a lidé
Na cestě za lepší ziskovostí: agenturní systémy jako nástroje pro zlepšení profitability
Marketing umění
Zadavatelé a značky
Marketing jako most mezi umělcem a publikem: tři příběhy úspěšné strategie
Sociální sítě nebo tradiční média?
Média a trh
Sociální sítě vs. tradiční média: kde se vyplatí budovat značku v roce 2025?

MAM Exkluzivně v časopise

Farzana Baduel
Komunita a lidé
Komunikace bez empatie a pokory ztrácí autenticitu
MAM_pics (42)
Analýzy a data
AI ve výzkumu přináší více času na lepší brief 
Pavel Vlček
Komunita a lidé
Česko je na světové mapě PR hodně vidět, hrajeme první ligu.
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
vodak_prima
Komunita a lidé
Z Heureky přes Notino do televize. Marketing skupiny Prima povede Michal Vodák
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
vodak_prima
Komunita a lidé
Z Heureky přes Notino do televize. Marketing skupiny Prima povede Michal Vodák
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ