Připravte se na podzimní start: Kombinované studium MBA v Business Institutu začíná už 1. října 2025!

Hledáte způsob, jak se odlišit v přeplněném trhu a získat klíčové manažerské dovednosti, které vám otevřou dveře k novým příležitostem? Business Institut, jedna z nejprestižnějších vzdělávacích institucí v České republice, otevírá podzimní cyklus kombinované výuky pro nové studenty.
Tuto formu studia otevírá pouze dvakrát ročně, proto pokud chcete začít svou cestu k profesnímu růstu již letos, je nejvyšší čas jednat – nejbližší zahájení výuky programů MBA v kombinované formě je naplánováno na 1. října 2025.
Kombinované studium představuje ideální řešení pro vytížené manažery a podnikatele, kteří si nemohou dovolit pravidelné dojíždění za studiem. Tento model chytře spojuje svobodu online studia s výhodami osobního kontaktu. Studenti se účastní jednoho lektorského setkání měsíčně, které je dobrovolné a koná se vždy v pracovní dny, v podvečerních hodinách v moderních prostorech v Praze. Tato setkání jsou skvělou příležitostí k navázání cenných kontaktů a výměně zkušeností s kolegy z oboru. Zbytek studia a komunikace s lektory či odevzdávání prací probíhá online prostřednictvím e-learningové platformy, která je dostupná nonstop. Díky tomu můžete studovat vlastním tempem, ať už jste kdekoliv.
Rozjeďte svou kariéru v marketingu a PR: Dva exkluzivní MBA programy
V dnešním digitálním světě je marketing a komunikace klíčová pro každou firmu. Pro ty, kteří se chtějí stát lídry v této oblasti, nabízí Business Institut dva specializované MBA programy:
MBA Public Relations a komunikace: Tento program je navržen pro profesionály, kteří chtějí ovládnout umění budování vztahů s veřejností a řízení firemní komunikace. Naučíte se vytvářet komplexní PR strategie, efektivně předávat informace v krizových situacích a řídit interní i externí komunikaci. Studenti se ponoří do témat jako jsou mediální trénink, strategická komunikace a budování značky. Získáte dovednosti potřebné k ochraně firemní reputace a vytváření silné a důvěryhodné značky.
MBA Marketing a reklama: Program je ideální pro ty, kteří chtějí získat hluboké znalosti v oblasti marketingového plánování a digitální reklamy. Projdete si tématy od analýzy trhu, chování spotřebitelů až po tvorbu úspěšných reklamních kampaní. Naučíte se pracovat s nejnovějšími marketingovými nástroji, optimalizovat online kampaně a měřit jejich efektivitu. Tento program vás připraví na roli marketingového lídra, který dokáže řídit kompletní marketingovou strategii a dosahovat obchodních cílů.
Prestiž, kterou stvrzují akreditace a spokojení absolventi
Business Institut si po léta budoval reputaci jako instituce, která garantuje vysokou kvalitu. Jejich prestiž je podložena akreditacemi a členstvími v mezinárodních organizacích, které potvrzují, že profesní programy splňují ty nejvyšší standardy. Nejlepším důkazem jsou hlavně spokojení absolventi, jejichž osobní reference mluví za vše. Mnozí z nich po studiu dosáhli významného profesního posunu, ať už se jedná o povýšení, nebo o úspěšné rozjetí vlastního podnikání. Jejich příběhy inspirují a potvrzují, že investice do vzdělání v Business Institutu je tou nejlepší volbou.
Jednoduše online: Podání přihlášky je zdarma
Nenechte si ujít jedinečnou příležitost stát se součástí elitní skupiny absolventů MBA. Podzimní semestr začíná již 1. října a místa se rychle plní. Nečekejte a udělejte první krok ke své profesní přeměně. Online přihláška je zdarma a nezávazná. Business Institut nabízí širokou paletu MBA programů v kombinované či 100% online formě. Určitě si vyberete program, který nejlépe odpovídá vašim cílům a časovým možnostem.
Investujte do sebe a staňte se lídrem, kterého trh hledá!