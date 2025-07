HolkyzMarketingu představují novou akademii pro account manažerky a manažery

Vzdělávací platforma pro marketérky a marketéry #HolkyzMarketingu spouští Akademii account managementu. Intenzivní osmitýdenní vzdělávací program se zaměří na komplexní sadu dovedností kvalitního account managera.

„Dlouhodobě se snažíme sledovat, co trápí české marketéry, ať už z firem, tak i z agentur. Viděly jsme, že pro account managary zde doposud vzdělávání chybělo, proto jsme se rozhodly spustit novou akademii. Studenti a studentky se dozví nejen to, jak vybudovat kvalitní strategii, na co se zaměřit při spolupráci s klientem či jak zapracovat na svém time managementu,“ vysvětluje Aneta Martinek, spoluzakladatelka a CEO #HolkyzMarketingu.

„Práce account managerů je náročná, kombinuje hned několik disciplín, které si každý account nebo agentura musí poskládat dohromady často sami. Neexistuje žádné vzdělávání, které by to standardizovalo. Přesně o to se spolu s experty z předních českých agentur snažíme – nabídnout komplexní a ucelený vzdělávací program, který accounty posune,” dodává Nicole Karráová, CMO platformy #HolkyzMarketingu.

Akademie si bere za úkol pomoci řešit neustálý nedostatek kvalifikovaných lidí pro agenturní pozice, stejně tak rozšiřuje uplatnění v oboru pro marketér(k)y, kteří chtějí proniknout do oboru s nějakou specializací.

Agentury často nabírají juniory, které si vyškolí samy. Ale to bere spoustu času seniorům, navíc ne každý senior je dobrý učitel. Nemají pro to žádnou infrastrukturu a doteď neměly, kde outsourcovat.