Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Forum media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Souboj spotů
newsletter

V 60 % případů šikany na pracovišti je agresorem nadřízený

Šikana na pracovišti může vést k odchodům zaměstnanců, komplikovat nábor a poškozovat pověst firem. Podle průzkumu Univerzity Palackého z roku 2022 má s ní zkušenost až pětina zaměstnanců.

Zesměšňování, zadržování informací nebo nepřiměřený tlak na výkon patří mezi časté projevy šikany na pracovišti. Od běžných pracovních konfliktů se liší především opakováním nevhodného chování a cíleným znevýhodňováním konkrétního zaměstnance. Podle údajů agentury STEM/MARK citovaných personální agenturou Advantage Consulting je v 60 % případů agresorem nadřízený. Zaměstnanci se často bojí ozvat, protože vedoucí pracovníci rozhodují o jejich hodnocení, odměňování i profesním rozvoji.

Dlouhodobé ponižování může vést k psychickému vyčerpání, ztrátě sebevědomí a poklesu motivace. Podle zkušeností personálních agentur řeší situaci odchodem ze zaměstnání přibližně 50 % lidí, kteří šikanu zažijí. „Kandidáti, kteří hledají nové zaměstnání, často uvádějí, že odcházejí kvůli špatné atmosféře, přístupu nadřízeného nebo vztahům v kolektivu,“ říká Vladimíra Marková, ředitelka personální agentury AC Jobs. Při podrobnějším rozhovoru podle ní často vyjde najevo, že za jejich rozhodnutím stojí dlouhodobé ponižování nebo vyčleňování z týmu.

Pro zaměstnavatele znamenají odchody další náklady na nábor a zaškolování. Negativní zkušenosti pracovníků navíc mohou poškodit pověst firmy a ztížit získávání nových talentů. Atraktivní mzda ani benefity totiž nemusí vyvážit špatné vztahy v týmu nebo nevhodné chování vedení.

Šikana tak není pouze problémem jednotlivých zaměstnanců, ale také otázkou firemní kultury a značky zaměstnavatele. Způsob, jakým firmy zacházejí se svými lidmi, může ovlivnit jejich schopnost udržet si zkušené pracovníky i oslovit nové uchazeče.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM 29/2026 OBÁLKA
ČÍST

Měsíčně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM 29/2026 OBÁLKA
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

AI Act
Média a trh
Nová éra kreativity. S přiznanou AI
Televizní podzim
Média a trh
Tanečníci, kuchaři i moderátoři bojují o diváka
Customer, hands and concierge with service bell for request assistance or help in hotel
Zadavatelé a značky
Host nepřichází kvůli logu

MAM Exkluzivně v časopise

Lenka Černá - aktuálně.cz
Média a trh
U Aktuálně nepůjdeme cestou tvrdého paywallu
KDU-CSL_ANO
Média a trh
Boj o nejhorší volební song
Johana Kotišová
Komunita a lidé
Emoce k práci novinářů patří
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

MAM Souboj spotů říjen 2026 1200x450
Akce a soutěže
Říjnový MAM Souboj spotů je tu. Vyberte nejlepší premiérovou reklamu
AI LLM PR článek studie
Analýzy a data
Zaplatíte si PR výstup. Uvidí ho ale i AI?
Nápad roku 2026
Akce a soutěže
Nápad roku 2026: české startupy posouvají AI, diagnostiku nemocí i vesmírné technologie
Ageofcare
Akce a soutěže
Jak žít déle ve zdraví? Konference AGE OF CARE propojí medicínu, technologie a prevenci
MAM Souboj spotů říjen 2026 1200x450
Akce a soutěže
Říjnový MAM Souboj spotů je tu. Vyberte nejlepší premiérovou reklamu
AI LLM PR článek studie
Analýzy a data
Zaplatíte si PR výstup. Uvidí ho ale i AI?
Nápad roku 2026
Akce a soutěže
Nápad roku 2026: české startupy posouvají AI, diagnostiku nemocí i vesmírné technologie
Ageofcare
Akce a soutěže
Jak žít déle ve zdraví? Konference AGE OF CARE propojí medicínu, technologie a prevenci
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Souboj spotů
Forum Media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ